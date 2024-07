Xbox : encore une mauvaise nouvelle pour les abonnés au Game Pass console

Microsoft enchaîne les annonces autour de son Game Pass qui devient petit à petit la pierre angulaire de sa conquête du marché du cloud gaming, mais celle-ci se fait au prix de quelques sacrifices. Ce sont les joueurs sur console qui sont de plus en plus lésés. Cette annonce sur la durée d'abonnement au Game Pass Console ne fait que le confirmer.

Le Xbox Game Pass pour console a tiré sa révérence lors de la dernière révision de sa grille d’abonnement et a laissé la place à une formule « Standard ». Celle-ci reprend les mêmes avantages que la formule Game Pass Core et un catalogue de plusieurs centaines de jeux. En revanche, pour les exclusivités disponibles Day One, c’est terminé ! Ce privilège est désormais réservé aux abonnements PC Game Pass et Ultimate. Si on voulait une autre preuve que les joueurs sur console sont de plus en plus lésés, voici que Microsoft décide de restreindre encore plus la durée maximale d’abonnement pour les abonnés au Game Pass console.

La fin du cumul des 36 mois

Dans le cadre de la refonte de son service en ligne, Microsoft a annoncé la disparition de sa formule d’abonnement Game Pass pour console dans le sens où on ne peut plus y souscrire. Pour celles et ceux déjà abonnés à cette formule avec prélèvement automatique, le service fonctionne toujours, mais pour combien de temps encore ? Jusqu’alors, il était possible de cumuler jusqu’à 36 mois d’abonnement au Game Pass console, mais Xbox a annoncé sur son site qu’il sera possible d’étendre son abonnement jusqu’à 13 mois seulement, et ce, à compter du 18 septembre.

Une nouvelle qui se télescope avec celle de la hausse prochaine des prix d’abonnement qui prendront effet le 12 septembre. En prévision de ces hausses, plusieurs joueurs pensaient prendre plusieurs mois d’abonnement à l’avance, et ainsi payer le prix avant augmentation pour toute cette durée. Or, les joueurs Game Pass console seront plus limités dans cette stratégie. Microsoft annonce toutefois que cette décision n’est pas rétroactive, les abonnés ayant déjà un cumul de plus de 13 mois de Game Pass pour console au 18 septembre ne seront pas sanctionnés. C’est donc le moment de faire ses emplettes !

Un pas de plus dans la stratégie du « jeu sans console » ?

Sans vouloir se perdre en conjectures, cette dernière annonce n’est-elle pas la suite logique de la stratégie du jeu sans console de Microsoft ? Le Game Pass console est-il amené à disparaître progressivement, à l’instar de la formule Essentiel sans pub de Netflix ? Le Game Pass est de plus en plus mis en avant, certes, mais en tant qu’écosystème accessible sur toutes les plateformes, que ce soit à travers un partenariat avec Nvidia GeForce Now ou son arrivée sur le Fire TV Stick d’Amazon. Le jeu sans console est toujours plus tangible, surtout quand on sait que Microsoft compte réduire ses ventes de console pour mieux se concentrer sur le tout-dématérialisé.

