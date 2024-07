Xbox Game Pass : entre hausse des prix et nouvelles offres, ce qui vous attend

Accrochez-vous à vos manettes, gamers ! Microsoft annonce une refonte complète de son offre Xbox Game Pass. Au menu : des hausses de prix, de nouvelles formules et quelques surprises.

Le Game Pass, rappelons-le, c’est ce service qui vous permet d’accéder à une bibliothèque de jeux moyennant un abonnement mensuel. Une sorte de Netflix du jeu vidéo qui a conquis des millions de joueurs depuis son lancement.

La fin d’une époque : adieu Game Pass console (pour les nouveaux)

Première bombe : le Xbox Game Pass pour console va fermer ses portes aux nouveaux utilisateurs. Oui, vous avez bien lu. Si vous êtes déjà abonné, pas de panique, vous gardez votre formule avec les jeux du premier jour. Mais pour les petits nouveaux, c’est une autre histoire.

Microsoft lance à la place un Game Pass « Standard ». Le hic ? Pas de jeux day one. Une sorte de Netflix qui vous dit « Désolé, les nouvelles séries, ce sera dans un an« . Dur, non ? Mais attention, ce n’est pas tout négatif : ce nouvel abonnement inclut le Xbox Live Gold pour le multijoueur. Un petit plus qui pourrait séduire les joueurs occasionnels.

Le Game Pass Ultimate : toujours plus, toujours plus cher

Parlons maintenant du Game Pass Ultimate, la formule all-in de Microsoft. Bonne nouvelle : elle ne change pas… ou presque. Vous gardez le PC Game Pass, les jeux du premier jour, le cloud gaming. Mais voilà, tout ça a un prix : 17,99 euros par mois, contre 14,99 euros actuellement. Une hausse de 3 euros qui fait mal au portefeuille, mais qui reste compétitive si on compare aux prix des jeux à l’unité.

Abonnement Prix ancien Nouveau prix Game Pass Ultimate 14,99 €/mois 17,99 €/mois Game Pass Core 59,99 €/an 69,99 €/an PC Game Pass 9,99 €/mois 11,99 €/mois

Et ce n’est pas fini ! Le PC Game Pass passe de 9,99 euros à 11,99 euros par mois. Même le Xbox Game Pass Core (l’ancien Xbox Live Gold) n’est pas épargné : son tarif annuel grimpe de 59,99 euros à 69,99 euros.

La stratégie de Microsoft : diviser pour mieux régner ?

Alors, que penser de tout ça ? D’un côté, Microsoft semble vouloir segmenter son offre pour s’adapter à différents profils de joueurs. Le Game Pass Standard pourrait séduire les joueurs occasionnels, tandis que l’Ultimate reste le Saint Graal pour les hardcore gamers. Néanmoins, cette augmentation de prix a un goût amer, comme toutes les augmentations de prix.

