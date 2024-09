L’application mobile Xbox va intégrer le Game Pass, mais perd une fonctionnalité essentielle

Microsoft a annoncé ce mercredi 25 septembre plusieurs mises à jour qui concernent les joueurs Xbox sur PC, consoles et même mobile.

Toujours dans un effort de rattraper son retard sur ses concurrents, et notamment Steam, Microsoft intègre de nouvelles fonctionnalités sur son application PC et son dashboard console. La grosse nouveauté réside cependant dans son application mobile.

L’application Xbox accueille le Game Pass, mais à quel prix ?

Actuellement, Microsoft propose deux applications Xbox : une app Xbox classique et une dédiée au Xbox Game Pass. La première permet de consulter sa bibliothèque et communiquer avec ses amis, la seconde permet tout simplement de gérer l’abonnement Game Pass, de lancer des téléchargements sur votre console.

Cette semaine, Microsoft va « rationaliser l’expérience de l’application mobile en transférant les fonctionnalités de l’application distincte Xbox Game Pass dans l’application Xbox ». Il faut dire que la séparation des deux applications n’avait que très peu de sens alors qu’il n’en existe qu’une seule sur PC.

Microsoft précise cependant que « les membres du Game Pass Ultimate peuvent également streamer certains jeux via Xbox Cloud Gaming sur leurs appareils iOS ou Android à l’aide d’un navigateur compatible sur xbox.com/play. »

Or, sur Android, il s’agissait-là d’une fonctionnalité phare de l’application Xbox Game Pass et d’un moyen de jouer à ses jeux sur smartphone via le cloud. Microsoft n’a pas expliqué la raison de cette limitation à l’heure actuelle.

De nouvelles fonctionnalités pour PC et consoles

Microsoft en a aussi profité pour annoncer des mises à jour pour les interfaces PC et consoles de son écosystème Xbox.

Le mode compact de la Game Bar Windows est désormais accessible pour tous les utilisateurs. Cet overlay bien pratique s’adapte maintenant parfaitement aux consoles PC portables sous Windows. Il vous permet notamment d’accéder à différents widgets, de prendre des captures d’écran ou d’accéder à des informations système.

Les joueurs PC pourront maintenant visualiser les différents add-ons des jeux dès leur installation, au lieu de devoir naviguer sur la page du magasin pour y accéder. Leur gestion est maintenant simplifiée pour les jeux déjà installés avec une nouvelle section « Add-ons » dans le menu « Gérer ».

Enfin, les joueurs sur consoles pourront pré-télécharger des mises à jour de jeux via l’interface Xbox. Utile lorsque des nouvelles saisons ou patchs très attendus sont proposés au téléchargement en amont de leur sortie.

