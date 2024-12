Ces 3 Call of Duty mythiques pourraient bientôt être intégrés dans le Game Pass

Microsoft semble enfin prêt à enrichir son service d’abonnement avec une partie du catalogue historique d’Activision, plus d’un an après l’acquisition.

Source : Montage Frandroid à partir d’un visuel officiel de Microsoft

Trois jeux emblématiques développés par Infinity Ward ont fait leur apparition sur le Microsoft Store PC le 9 décembre : Call of Duty (accompagné de son extension United Offensive), Call of Duty 2, et le légendaire Call of Duty 4: Modern Warfare sorti en 2007. Ces versions sont proposées au prix unitaire de 19,99 dollars, aligné sur leur tarification Steam.

Les fiches produit précisent qu’il s’agit d’expériences Call of Duty classiques, tout en avertissant que certaines fonctionnalités Xbox Network pourraient être indisponibles, notamment le multijoueur cross-plateforme et les succès.

Bientôt des Call of Duty classiques dans le Game Pass ?

Cette apparition soudaine rappelle un schéma déjà observé avec d’autres classiques d’Activision. Comme le souligne Xbox Era, Spyro Reignited Trilogy et Crash Team Racing Nitro-Fueled avaient suivi un parcours similaire avant leur intégration au Game Pass, la présence sur le Microsoft Store étant un prérequis technique.

Il convient toutefois de tempérer les attentes. Par le passé, des jeux comme Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 ou encore Singularity sont également apparus sur le Microsoft Store sans jamais rejoindre le Game Pass.

Microsoft a déjà dévoilé sa dernière vague de jeux Game Pass pour 2024, incluant Indiana Jones et le Cercle Ancien et Crash Team Racing Nitro-Fueled, mais sans mention de titres Activision supplémentaires. Une annonce surprise pourrait néanmoins intervenir lors des Game Awards 2024, qui se tiendront dans quelques jours.

Pour rappel, Call of Duty 2 et Modern Warfare sont déjà jouables sur Xbox Series via la rétrocompatibilité, tandis que United Offensive n’est jamais sorti sur console. Le dernier opus de la série, sorti en octobre, a marqué l’histoire en étant le premier Call of Duty disponible Day One sur le Game Pass.