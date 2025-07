Activision retire ce Call of Duty du Game Pass PC : les joueurs ciblés par des hackers

Peu de temps après sa sortie sur le Game Pass, Call of Duty: WWII a été retiré de la plateforme par Activision à cause de sérieux soucis de piratage auprès des joueurs.

Source : Activision

Activision a récemment mis à disposition l’un des derniers épisodes de Call of Duty sur le Game Pass et le Microsoft Store. Sorti en 2017, Call of Duty: WWII signait le grand retour de la franchise à l’ère de la Seconde Guerre mondiale.

Ce lancement a cependant entaché par un souci majeur qui a poussé Microsoft à retirer le jeu de la vente pour ses deux plateformes : une faille de sécurité de taille qui rend les joueurs vulnérables au piratage massif de leur PC.

Une version obsolète de Call of Duty: WWII à la merci des pirates

Depuis la sortie de Call of Duty: WWII sur le Game Pass, de nombreux joueurs ont rapporté s’être fait pirater en pleine partie. Il est devenu progressivement clair qu’une faille de sécurité touchait le jeu. De type RCE, pour Remote Code Execution, cet exploit permet à des utilisateurs mal attentionnés d’exécuter du code à distance sur votre machine pour en prendre le contrôle.

Qu’il s’agisse de X / Twitter ou du subreddit officiel de Call of Duty, plusieurs joueurs ont pu rapporter un piratage pendant ou après une session de jeu. L’exemple le plus flagrant nous vient du streamer Wrioh, qui a vu son jeu se figer avant d’afficher une fenêtre de terminal Windows et son fond d’écran changé en quelques secondes.

I JUST GOT HACKED PLAYING WW2! EVERYONE DO NOT PLAY WW2 ON GAMEPASS! @Xbox @XboxSupport @Activision @charlieINTEL @CODUpdates @FaZeScope @Mobbing pic.twitter.com/I5pehK1kHK — Wrioh (@wrioh75753) July 3, 2025

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Si les incidents se sont multipliés, Microsoft n’a pas reconnu officiellement le problème. Le jeu a tout simplement été retiré du Xbox Game Pass ainsi que du Microsoft Store pendant que la firme enquête sur un « problème ».

Le jeu PC à deux vitesses selon Microsoft

Il semblerait que la version du jeu listé sur les deux plateformes n’était pas à jour et contenait, selon les sources de TechCrunch, une faille qui avait été depuis corrigée. Les versions Steam, Xbox ou encore PlayStation ne sont ainsi pas touchées par le souci.

Une telle erreur d’un éditeur comme Activision est très surprenante, mais malheureusement typique pour un jeu Game Pass. L’offre de Microsoft est certes très intéressante, mais souffre de dysfonctionnements récurrents pour certains jeux à leur lancement.

Ce n’est pas la première fois que la version Game Pass d’un jeu souffre de soucis au lancement, notamment face aux versions Steam. Récemment, le jeu Still Wakes The Deep n’intégrait aucune technologie d’upscaling (DLSS, FSR) au lancement, alors que des jeux comme Lies of P ou Remnant 2 voyaient la sortie de leurs patchs décalés par rapport à la concurrence.

