Les montres et bracelets connectés sont à prix cassés lors du Prime Day : les 10 deals à retenir

Smartphones, TV, PC portables… Le Prime Day n’épargne aucun produit Tech, même pas les montres et bracelets connectés ! Ces accessoires lifestyle & sport profitent eux aussi de la vague de promotions chez Amazon, voici les offres à qui valent le coup.

Nous ne sommes qu’au premier jour du Prime Day, il y a pourtant déjà un grand nombre d’offres séduisantes du côté des produits du secteur de la Tech. Dans cet article, vous trouverez les meilleures offres sur les montres connectées, ainsi que les bracelets connectés. Que vous cherchiez une montre pour consulter vos notifications directement à votre poignet ou pour vous mettre au sport, vous devriez trouver votre bonheur.

Les meilleurs deals de montres et bracelets connectés lors du Prime Day

Apple Watch SE (2e génération)

Suivi santé, activité, sommeil, détection d’accident… l’Apple Watch SE (2ᵉ gén) coche de nombreuses cases pour une smartwatch complète et fiable. Et pendant le Prime Day, on peut l’obtenir à moins de 200 euros.

Les informations importantes de l’Apple Watch SE (2022)

Un suivi santé complet : fréquence cardiaque, sommeil, activité, chutes…

Un écran Retina lumineux

Le design raffiné made in Apple

Au lieu de 249 euros au lancement, l’Apple Watch SE (2022) est aujourd’hui disponible en promotion à 193,80 euros sur Amazon.

Huawei Watch GT 5 Pro

Avec ses fonctions avancées pour la santé et le sport et son excellente autonomie, la Huawei Watch GT 5 Pro est une montre connectée plus que convaincante. Notée 8/10 par nos soins, nous la recommandons chaudement, surtout maintenant qu’elle coûte 120 euros de moins.

La Huawei Watch GT 5 Pro en résumé

Un design soigné

De nombreuses données de santé

Une autonomie confortable

Auparavant proposée à 379,99 euros, la montre connectée Huawei Watch GT 5 Pro (46 mm) profite du Prime Day pour s’afficher à 256,49 euros sur Amazon.

Amazfit Bip 6

Pour son petit prix, l’Amazfit Bip 6 est une excellente montre de sport, qui se trouve être une bonne alternative pour qui chercherait à se lancer avec une première montre de sport, sans casser sa tirelire.

Les points essentiels de l’Amazfit Bip 6

Un écran Amoled de 1,97 pouce

De nombreuses fonctionnalités de santé

Une autonomie de deux semaines

Lancée à 79,90 euros, la montre connectée Amazfit Bip 6 peut aujourd’hui vous revenir à 69,90 euros sur Amazon lors du Prime Day.

Garmin Forerunner 165

La Forerunner 165 de Garmin est une montre entrée de gamme, qui s’équipe d’un écran Amoled avec un tas de fonctionnalités de sport… Parfaite pour les débutants, la voilà en promotion pendant le Prime Day.

En quoi la Garmin Forerunner 165 est-elle intéressante ?

Une montre légère avec un écran Amoled

Beaucoup de fonctionnalités et un GNSS précis

Une autonomie suffisante

La Garmin Forerunner 165 est sortie au prix de 279 euros, mais en ce moment, on peut la retrouver en promotion à 226,49 euros sur le site d’Amazon.

Samsung Galaxy Watch 7

Pourquoi on recommande la Samsung Galaxy Watch 7 ?

Son joli design et son écran de bonne facture

Ses fonctions avancées pour le sport

Son très bon suivi de fréquence cardiaque

Vendu à 319 euros à sa sortie, la Samsung Galaxy Watch 7 (40 mm, Bluetooth) avec chargeur 45 W est en ce moment remisée à 199,99 euros sur Amazon.

Withings ScanWatch 2

La Withings ScanWatch 2 est une montre qui n’est pas particulièrement axée sur le sport, c’est plutôt une montre du quotidien, horlogère, avec quelques fonctions de suivi de santé. Elle brille par son élégance et une bonne autonomie et surtout un système assez original d’analyse de température corporelle. En ce moment, elle est profite de près de 20 % de remise.

Les forces de la Withing ScanWatch 2

Une autonomie supérieure à une semaine

Un design sobre très agréable

Des mesures de santé bien efficaces

Lors de sa sortie, la Withing ScanWatch 2 était proposée à 349,95 euros, comme elle est affichée sur le site officiel. Pour le Prime Day, elle est en ce moment remisée à 289,95 euros sur Amazon.

Google Pixel Watch 3

La Google Pixel Watch 3 est une montre connectée polyvalente, aussi bien pour les sportifs que pour les autres, avec un design élégant et un écran lumineux qui fait qu’elle est parfaitement utilisable en toute circonstance. C’est lors du Prime Day qu’elle à son prix le plus bas.

Ce qui rend la Google Pixel Watch 3 séduisante

Wear OS qui permet d’installer des applications tierces

La luminosité qui suit même en plein soleil

Aussi agréable à porter qu’à utiliser

Au lieu de 399 euros, la Google Pixel Watch 3 est actuellement disponible en promotion à seulement 284 euros sur Amazon.

Huawei Watch Fit 4

Fine, légère, avec un écran AMOLED qui claque et une autonomie à faire pâlir la concurrence : la Watch Fit 4 de Huawei veut prouver qu’il n’est plus nécessaire de mettre 300 euros pour avoir une bonne montre connectée au poignet. Elle est encore plus intéressante après 21 % de remise.

Que propose la Huawei Watch Fit 4 ?

Un écran AMOLED 1,82 pouce ultra-lumineux

Une autonomie d’une dizaine de jours

Un suivi complet, sommeil, SpO2, fréquence cardiaque, stress et plus

Au lieu de 169,99 euros, la Huawei Watch Fit 4 est en promotion à 133,99 euros sur le site d’Amazon.

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Xiaomi compte un bon nombre de bracelets connectés, dont le Smart Band 9 Pro. l se démarque par la présence d’une puce GPS, qui permet d’offrir un meilleur suivi sportif. Déjà avec un tarif attractif, il est encore plus abordable lors du Prime Day.

Le Xiaomi Smart Band 9 Pro, c’est quoi ?

Un bracelet soigné avec un écran très lumineux

La précision du GPS

Une excellente autonomie

Habituellement à 79,99 euros, le Xiaomi Smart Band 9 Pro est en ce moment remisé à 59,84 euros sur Amazon.

Si votre budget est plus limité, vous pouvez vous tourner vers le Xiaomi Smart Band 9 Active à 17,56 euros au lieu de 29,99 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy Fit 3

Plus discret dans le domaine des traqueurs d’activités que Xiaomi ou Huawei, Samsung compte aussi des bracelets connectés dans sa ribambelle de produits. Son Galaxy Fit 3 est un traqueur d’activité efficace bradé à -30 % lors du Prime Day.

Quels sont les avantages du Samsung Galaxy Fit 3 ?

Un écran Amoled élargit

Un suivi efficace côté santé

Une autonomie de près de 2 semaines

Vendu au départ à 69,99 euros, le Samsung Galaxy Fit 3 se négocie aujourd’hui en promotion à 49,99 euros sur Amazon.

