À peine lancé, ce mini drone 4K concurrent de DJI se paie déjà une belle promo à l’occasion du Prime Day

Ultra-léger (moins de 249 g), capable de shooter en 4K HDR, avec un gimbal 3 axes, des modes intelligents de suivi et une portée de 10 km… Le Potensic Atom 2 débarque sur Amazon, et pour son entrée sur le marché, le Prime Day lui donne une jolie promo dans son pack Fly More Combo. De 449 euros à 359 euros sur Amazon.

Le monde des drones évolue vite. Très vite. Ce qui coûtait un SMIC il y a cinq ans tient aujourd’hui dans la paume et se pilote avec une app. Et dans ce petit monde très DJI-centré, un nouveau venu tente une percée ambitieuse : le Potensic Atom 2. Pensé pour les créateurs nomades, les amateurs de beaux plans ou les fans de vidéos de voyage qui claquent, ce drone compact coche toutes les cases sans plomber le sac ni le compte bancaire. Le timing est parfait, le Prime Day le propulse à prix réduit dans sa version Fly More Combo batteries en plus, sacoche, hélices… le vrai starter pack avec une ristourne de 90 euros sur Amazon.

Les atouts du Potensic Atom 2

Moins de 249 g, il passe partout et évite les contraintes légales

Vidéo 4K HDR, photo jusqu’en 8K, avec stabilisation mécanique 3 axes

Jusqu’à 96 minutes de vol avec les trois batteries incluses

Au lieu de 449 euros, le Potensic Atom 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 359 euros sur Amazon.

Un drone qui ne fait pas que planer

Le Potensic Atom 2 ne joue pas dans la cour des drones jouets. Sous ses 249 g, il embarque un capteur capable de capturer des vidéos en 4K HDR avec un bitrate élevé, géré par une stabilisation mécanique sur 3 axes. Proposant ainsi des images propres, nettes, fluides même en cas de bourrasque.

La meilleure caméra 360 du marché déjà en promo ! Avec la Insta360 X5, filmez vos vacances ou vos exploits sportifs à 360° en une seule prise, avec une qualité pro et une perche invisible ! En ce moment, 30 € de réduction + 6 mois de stockage cloud Insta360+ offerts.

Le mode photo, lui, monte jusqu’à 8K. On ne parle pas de post-traitement flou, mais de vraies images piquées qui permettent de recadrer sans perte. Le drone propose aussi des prises de vue verticales, idéales pour TikTok, Shorts ou Reels. Ajoutez à ça des QuickShots (cercle, spirale, suivi…), et vous avez un petit Spielberg de poche.

Côté portée, il pousse jusqu’à 10 km de transmission (OcuSync-like), avec un retour vidéo clair en 1080p. La liaison est stable, même en zone semi-urbaine. Parfait pour capturer un coucher de soleil sur la mer ou un panorama en montagne sans lag ni freeze.

Moins de 250 g, plus de 90 minutes de vol

Le vrai coup de force, c’est ce poids plume : moins de 249 g. Ce n’est pas juste un chiffre pour la fiche produit, en dessous de ce seuil, on échappe à de nombreuses contraintes légales en Europe. Pas besoin d’enregistrement, pas besoin de certification, pas de stress.

Et malgré ce gabarit, le Potensic Atom 2 tient la route. Avec ce pack « Fly More Combo », on a trois batteries (en plus de la manette et d’une sacoche) qui cumulent jusqu’à 96 minutes de vol. C’est pas mal pour filmer un week-end entier sans recharger. Chaque accu tient environ 30 minutes en conditions normales, ce qui reste largement suffisant pour explorer un spot.

Enfin, le drone intègre un système de suivi AI, un mode nuit optimisé pour les basses lumières, et une détection d’obstacles frontale. On est clairement sur du drone “pro accessible” : simple à piloter, complet dans les options, et prêt à filmer propre sans être un expert.

Afin de comparer le Potensic Atom 2 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs drones du moment.

