L’excellent drone DJI Mavic 4 Pro vient de sortir et il est déjà en promotion

En effet, DJI vient de sortir son tout dernier drone haut de gamme, le Mavic 4 Pro, avec des qualitĂ©s indĂ©niables. S’il vous intĂ©resse, Rakuten propose un code promo valable uniquement aujourd’hui pour l’obtenir avec 55 euros de rĂ©duction.

Le DJI Mavic 4 Pro est sur le marchĂ© depuis le 13 mai 2025. C’est une petite rĂ©volution en la matière puisqu’il embarque trois camĂ©ras qui offrent des distances focales diffĂ©rentes. Vous retrouvez Hasselblad aux commandes, pour des images de qualitĂ©. Il peut filmer en 6K Ă 60 images/seconde. La marque a fait de gros progrès sur l’autonomie parce qu’avec une seule charge, vous pouvez le piloter pendant 51 minutes, atteindre 90 km/h et avoir une portĂ©e de 30 km. Du très haut de gamme, donc, qui vient Ă peine de sortir, avec mais avec le code promo du jour, vous pouvez quand mĂŞme Ă©conomiser 50 euros dessus.

Les points forts du DJI Mavic 4 Pro

La qualité des photos et des vidéos grâce à Hasselblad

L’autonomie assez incroyable qui atteint les 50 minutes

La nouvelle dĂ©tection d’obstacles avancĂ©e

Le DJI Mavic 4 Pro a été lancé à 2 099 euros il y a quelques jours. Sur Rakuten, Darty le propose à 2 095 euros et avec le code RAKUTEN50, il passe à 2 045 euros.

Un drone de compétition pour vidéastes exigeants

Avec le Mavic 4 Pro, DJI ne rĂ©volutionne pas le genre, mais affine sans savoir-faire. Par rapport au modèle prĂ©cĂ©dent, il y a une vraie montĂ©e en gamme, alors que le tarif n’augmente pas forcĂ©ment, mĂŞme si ça reste un sacrĂ© investissement. On retrouve la recette du succès : trois objectifs, dont une optique Hasselblad revisitĂ©e avec capteur 4/3 de 100 MP, un tĂ©lĂ©objectif plus lumineux de 168 mm avec capteur 50 MP, et une autonomie record de plus de 50 minutes. Le tout, enrichi d’un capteur LiDAR pour renforcer la dĂ©tection d’obstacles et d’un mode de retour automatique mĂŞme sans GPS.

Le design reste fidèle aux codes de la marque, avec une silhouette élancée, une nacelle rotative à 360° et un gabarit maîtrisé puisque quand il est plié, il ne fait que 25 x 12 x 10 cm. En revanche, ses 1 063 g le font entrer en catégorie C2 : une formation en ligne reste obligatoire pour voler en Europe, avec des restrictions non négligeables (pas de vol en ville ou de nuit). Ajoutez à cela un bruit de fonctionnement plutôt grave et un ensemble (drone + accessoires) qui avoisine les 3,5 kg une fois en sac, et vous obtenez une machine puissante, mais qui pèse son poids.

Le DJI Mavic 4 Pro est très bien pensé, avec quelques compromis

En vol, le Mavic 4 Pro est royal : il résiste mieux au vent que le Mavic 3 Pro, garde une grande stabilité et grimpe jusqu’à 70 km/h en mode sport. Il enregistre même sa trajectoire sans GPS grâce à son nouveau système LiDAR et ses capteurs optiques. La fluidité du pilotage a épaté notre testeur, mais l’inertie causée par le poids supérieur peut se faire sentir lors des manœuvres rapides.

CĂ´tĂ© transmission, DJI promet 30 km avec l’Occusync 4+, mais les contraintes europĂ©ennes limitent la puissance. En environnement dĂ©gagĂ©, 3 km restent atteignables, mĂŞme si la prĂ©sence d’obstacles peut casser la connexion. En prime, la nouvelle tĂ©lĂ©commande RC Pro 2 avec Ă©cran MiniLED de 7 pouces amĂ©liore nettement l’expĂ©rience, Ă condition d’accepter un surcoĂ»t d’environ 1000 euros. Ă€ dĂ©faut, la RC-2 standard reste efficace malgrĂ© sa luminositĂ© plus faible.

Vous pouvez retrouver beaucoup plus d’informations sur le DJI Mavic 4 Pro dans notre test complet et ultra-dĂ©taillĂ©.

Notre guide d’achat sur les meilleurs drones du moment regroupe les modèles les plus performants. Spoiler alert : le top 3 est uniquement composĂ© de modèles DJI.

