Perplexity veut racheter Chrome pour 34 milliards de dollars. Une affaire ?

Désireuse de s’imposer dans le monde des navigateurs web, l’entreprise Perplexity vient de faire à Google une offre de rachat astronomique pour mettre la main sur Chrome

C’est ce qu’on appelle un coup de bluff. Alors que Chrome n’est même pas (encore) à vendre, Perplexity (qui édite le célèbre chatbot du même nom) vient de proposer 34,5 milliards de dollars à Google pour mettre la main sur l’immanquable navigateur web, explique The Verge.

La firme espère séduire le géant de la recherche actuellement aux prises avec la justice étasunienne et qui sera peut-être forcée de se séparer de sa poule aux œufs d’or bientôt.

Un prix bien en dessous du marché ?

Car oui, cette offre rocambolesque ne sort pas de nulle part. Le destin de Chrome est plus qu’incertain ces derniers mois avec le procès en abus de position dominante de Google. Mais, techniquement, le navigateur n’est pas encore à vendre et reste la propriété du géant de la recherche le temps que le verdict soit prononcé, ce qui pourrait intervenir, selon un porte-parole de Perplexity, dans le mois qui arrive.

La jeune entreprise de l’IA cherche donc à se mettre dans les starting-blocks si un éventuel démantèlement de Google était exigé par la justice. Mais l’affaire est surprenante à plus d’un titre. Tout d’abord, Perplexity n’a pas les 34,5 milliards de dollars promis. À vrai dire, cette somme est environ deux fois supérieure à la valorisation totale de l’entreprise. Le responsable financier de la firme assure cependant que « plusieurs grands groupes d’investissements ont accepté de financer l’accord en intégralité ».

L’autre paramètre surprenant dans cette affaire est que, de l’aveu même d’un de ses concurrents, Chrome pourrait valoir bien plus que 34 milliards s’il arrivait vraiment sur le marché. Les quelque 3,4 milliards d’utilisateurs et d’utilisatrices de Chrome (et toutes les données personnelles qu’ils et elles ont confiées au navigateur) pourraient valoir dans les 50 milliards, selon DuckDuckGo.

Sans doute conscient que son offre est en dessous des prix du marché, Perplexity a promis qu’elle ne changera pas le moteur de recherche par défaut du navigateur et qu’elle contribuera au projet open source Chromium derrière Chrome.

Un habitué des offres rocambolesques

Notons tout de même que Perplexity n’en est pas à con coup d’essai dans le monde des accords financiers sensationnels. Il y a quelques semaines, l’entreprise proposait déjà de devenir la nouvelle structure d’hébergement pour TikTok aux États-Unis. Là aussi, la firme profitait de l’actualité juridique mouvementée autour du sort de l’app, menacée par l’administration Trump.

Perplexity dispose aussi déjà d’un navigateur web lancé il y a à peine deux mois : Comet. Mais l’attrait d’un logiciel clé en main disposant d’une domination sans pareille sur le marché est sans doute séduisant. Reste à voir si Google se laissera convaincre.

