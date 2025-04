Tout le monde veut racheter Chrome, mais à quel prix ?

En raison du procès pour abus de position dominante auquel fait face Google, l’entreprise pourrait bien être forcée de se séparer de Chrome, son navigateur star. Une cible qui attire beaucoup d’appétits.

Crédit : Frandroid

L’avenir de Chrome est plus incertain que jamais. Dans l’affaire juridique qui oppose Google au département de la justice des États-Unis, le sort du navigateur web semble canaliser toute l’attention tant une séparation forcée équivaudrait à une vente des bijoux de famille pour Google.

Ces dernières semaines, de nombreuses entreprises ont manifesté leur intérêt et proposé de racheter Chrome avec plus ou moins de sérieux. Mais l’affaire pourrait être plus compliquée qu’il n’y paraît.

Une mine de données précieuses

Sur la ligne de départ, on trouve pour le moment OpenAI qui aimerait bien faire de Chrome un navigateur centré autour de l’IA. Idem pour Perplexity qui a aussi de grands projets pour Chrome, semblerait-il. Plus récemment, c’est carrément un porte-parole de Yahoo qui a avoué devant la justice qu’il mettrait bien la main sur Chrome afin de renforcer la position de son moteur de recherche et de son portail web.

Les rangs sont déjà bien fournis donc, et ils pourraient se densifier dans les semaines à venir. L’entreprise qui édite le moteur de recherche DuckDuckGo a aussi avoué qu’elle mettrait bien la main sur le navigateur de Google… mais qu’elle n’en a malheureusement pas les moyens. Toujours devant le département de la justice, le PDG de l’entreprise a estimé qu’un logiciel comme Chrome pourrait valoir dans les 50 milliards de dollars.

Au delà de la popularité du nom et de la base d’utilisateurs massive qu’a accumulée Chrome (le navigateur propulse 65 % des sessions de surf sur le web environ), c’est la mine de données accumulées par le navigateur qui intéresse tous ces potentiels acheteurs.

Source : Frandroid

Mettre la main sur Chrome c’est aussi mettre la main sur 15 ans de données d’utilisation traquant chaque clic, chaque mouvement de souris et chaque hésitation avant d’ouvrir un nouveau lien. Toute une base de données qui alimente en plus la pertinence des résultats de recherche Google. Autant dire, une véritable mine d’or.

Google n’est pas prêt de vendre

Et pourtant, malgré les appétits aiguisés d’un bon nombre d’entreprises de la Silicon Valley, il est peu probable que Chrome atterrisse entre les mains de qui que ce soit pour le moment. Quel que soit le verdict de la justice, Google fera sans doute appel de sa condamnation, retardant encore un peu plus l’issue de ce procès.

Pour aller plus loin

Dans un billet posté dimanche 20 avril, la firme a expliqué que se séparer de Chrome mettrait carrément en danger la « sécurité nationale » du pays. De quoi donner un aperçu de l’énergie qu’est prêt à mettre Google pour garder son précieux navigateur.

