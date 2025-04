Chrome abandonne son ambition de préserver (un peu) la vie privée des internautes

Après moult tentatives infructueuses pour remplacer les cookies tiers, ces petits fichiers qui vous identifient partout sur le web, Google abandonne sa grande révolution Chromesque face à la pression juridique.

La montagne aura donc accouché d’une souris. Alors que, depuis 2019, Google tente de trouver une manière de se débarrasser des cookies tiers au sein de son navigateur Chrome, l’entreprise vient d’annoncer que cet effort pour la préservation de la vie privée des internautes allait être mis au rebut.

Comme l’explique Ars Technica, l’entreprise n’a jamais trouvé de substitut convaincant pour cette technologie de pistage et va donc maintenir le statu quo, en partie à cause de ses soucis juridiques.

Chrome renonce face à Firefox et Safari

Un cookie tiers est un petit fichier déposé sur le terminal de l’internaute qui permet à certains sites de suivre l’activité d’une personne partout sur le web. Avec les préoccupations concernant la vie privée qui ont commencé à émerger ces dernières années, beaucoup de navigateurs comme Safari ou Firefox ont renforcé leurs protections contre cette méthode de pistage. Chrome devait en faire de même, mais il n’en sera rien.

Après avoir tenté de substituer les cookies par son système « Floc », puis par un autre système d’interface de programmation encore un peu plus obscure, Google jette donc l’éponge et va laisser le système de cookies classique en place. Aucune des méthodes proposées par le géant du web n’a réellement reçu l’assentiment des régies publicitaires ou des internautes.

La nouvelle n’est pas complètement surprenante, puisque cela faisait des années que Google retardait la fin des cookies tiers au sein de Chrome. Déjà l’année dernière, le sujet avait sérieusement pris du plomb dans l’aile après de multiples retards. L’abandon est désormais officiel. Google explique « avoir pris la décision de conserver notre approche actuelle » et que Chrome ne proposera donc pas « de pop-up unifié pour refuser les cookies tiers ».

Il faut dire que l’entreprise avait tout à perdre à bousculer le marché de la publicité en ligne comme ça. Déjà devant les tribunaux pour abus de position dominante et en passe de perdre la propriété de Chrome, Google ne pouvait pas se permettre de couper le robinet à données pour les régies publicitaires tierces pendant qu’elle gardait le pactole pour elle toute seule.

Il est toujours possible, cela dit, de refuser l’utilisation des cookies tiers sur Chrome, mais cela demande une intervention manuelle. Il suffit pour cela d’aller dans les paramètres du navigateur (depuis les trois points verticaux en haut à droite), puis de se rendre dans « Confidentialité et sécurité » et de cliquer sur « Cookie tiers ». De là, vous aurez le choix ou non de vous opposer au pistage intersites.

