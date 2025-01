Commencez votre semaine du bon pied avec une mise à jour urgente de sécurité pour Chrome

Deux nouvelles vulnérabilités ont été corrigées dans la dernière version de Google Chrome. Les failles sont suffisamment graves pour justifier un petit passage par la case « mise à jour ».

Plus un logiciel est populaire, plus il est victime de failles de sécurité en tout genre. Aucun bout de code ne le prouve mieux ces dernières années que Chrome, le célèbre navigateur de Google. Que ce soit via des extensions vérolées ou via de la bonne vieille injection de code, le logiciel est très souvent pris pour cible par les cybercriminels.

C’est donc sans surprise que l’année 2025 commence par une mise à jour critique de Chrome adressée à tous ses utilisateurs et utilisatrices, excepté celles et ceux sur iOS, raconte Phone Arena.

De l’exécution de code à distance

La version 132.0.6834.110 du navigateur corrige en fait deux failles (la CVE-2025-0611 et la CVE-2025-0612). Chacune permet d’exécuter du code à distance sur une machine visée. Cela signifie qu’un internaute malveillant peut prendre le contrôle d’une machine et en extirper des données privées avec une page web bien ficelée.

Plus spécifiquement, les deux failles concernant le moteur de rendu JavaScript V8 intégré à Chrome et Chromium. Toutes les versions du navigateur inférieures à la 132.0.6834.110 sont malheureusement concernées.

Pour aller plus loin

Pourquoi Google pourrait être forcé de revendre Chrome et Android

Afin de protéger les internautes utilisant Chrome, Google a déployé une mise à jour qui devrait arriver « dans les prochains jours / prochaines semaines ». Mais si vous voulez vous blinder dès maintenant, voici la marche à suivre.

Sur PC et Mac, le processus d’installation de mise à jour est très simple :

Ouvrez Chrome

Appuyez sur les trois points verticaux en haut à droite

en haut à droite Choisissez le menu « Aide »

» Cliquez sur « À propos de Google Chrome ».

Si une mise à jour est disponible, elle vous sera proposée et vous n’aurez plus qu’à relancer votre navigateur.

Sur Android, la mise à jour s’effectue via le Play Store

Ouvrez le Play Store

Appuyez sur votre photo de profil en haut à droite

en haut à droite Cliquez sur Gérer les applications et l’appareil

Cliquez sur Chrome dans la section « Mises à jour disponibles »

» Cliquez sur « Mettre à jour »

Si votre version de Chrome est déjà à jour, vous ne verrez pas d’entrée Chrome dans le menu des mises à jour.

Pour ne rater aucun bon plan, rejoignez notre nouveau channel WhatsApp Frandroid Bons Plans, garanti sans spam !