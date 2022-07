Google veut tuer les cookies… mais pas avant 2024

Google reporte encore une fois son projet de suppression progressive des cookies tiers sur Chrome. Cette fois-ci, le projet est reporté au second semestre 2024.

Google vient d’annoncer de nouveau le report de son plan d’élimination des cookies qui faisaient partie des changements promis pour sa Privacy Sandbox. Une nouvelle prolongation de la période d’essai vient désormais repousser la suppression de la prise en charge des cookies tiers dans Chrome.

Un projet reporté à 2024

Si vous ne voulez plus voir de cookies tiers dans Chrome, il faudra dorénavant attendre le second semestre 2024. Il s’agit maintenant de la nouvelle échéance à laquelle Google compte éliminer les cookies tiers, qui dans leur état actuel s’opposent quelque peu à la notion de confidentialité. Ceux-ci servent généralement à suivre les utilisateurs entre les sites et à déterminer des profils pour les monétiser contre de la publicité, quand ce n’est pas pire.

Google essaye depuis un certain temps de s’en défaire avec son système FLoC (Federated Learning of Cohorts) censé remplacer les cookies actuels. Mais celui-ci n’a pas pu aboutir, certaines personnes doutant de sa capacité à servir de solution de remplacement.

Google de retour avec une nouvelle proposition

L’entreprise a donc réitéré avec une nouvelle Privacy Sandbox légèrement revue utilisant une fonctionnalité appelée « Topics » (Sujets) pour regrouper les utilisateurs dans des catégories de publicités ciblées au lieu d’utiliser le système de cohortes de FLoC. (cf. section « Réactions et critiques » du lien ci-contre pour mieux comprendre)

Les API dont Google se sert sont en cours de test par des développeurs jusqu’en 2023 de manière publique et les utilisateurs auront le choix de gérer leur participation. Il faudra de ce fait attendre encore un peu plus longtemps avant de voir les cookies disparaître pour de bon.

