L’avenir de TikTok toujours incertain au pays de Donald Trump

Alors que la célèbre application chinoise avait normalement jusqu’au 4 avril pour trouver un repreneur américain, Donald Trump a ouvert une nouvelle période de grâce pour ByteDance.

C’est une histoire qui n’en finit pas. Alors que TikTok devait disparaître du marché étasunien en janvier de cette année, puis le 4 avril dernier, voilà que l’avenir du réseau social est de nouveau relégué à une nouvelle date butoir : le 18 juin.

D’après Bloomberg, l’administration de Donald Trump aurait offert une nouvelle période de répit à ByteDance, le temps que l’entreprise trouve une solution pour suffisamment s’américaniser aux yeux du président américain.

Vendra ? Se vendra pas ?

Pour celles et ceux qui n’auraient rien suivi, depuis 2023 environ l’avenir de TikTok est sévèrement menacé outre-Atlantique. Pour des questions de sécurité nationale et de risques pour les données personnelles des utilisateurs et utilisatrices, les États-Unis ont voulu bannir l’utilisation de TikTok sur leur territoire. Une loi a donc été votée pour forcer TikTok à se vendre à un investisseur américain ou à mettre la clé sous la porte au pays de l’Oncle Sam.

Pas parvenue à trouver une solution de repli, l’appli a donc affiché un écran noir durant quelques heures début janvier avant que Donald Trump ne s’en mêle et ne laisse quelques semaines de plus à ByteDance pour trouver une solution. Un répit que l’homme d’affaires vient de prolonger du 4 avril au 18 juin donc.

« Mon gouvernement a fait d’énorme progrès pour SAUVER TikTok », explique Donald Trump sur Truth Social, avant de préciser qu’un éventuel accord « nécessite encore un peu de travail ». Les relations avec la Chine semblent en effet s’être considérablement tendu depuis l’adoption des droits de douane massifs décidés par le président.

Des proches de Trump pour racheter TikTok ?

D’après Trump lui-même, un accord était à deux doigts d’être trouvé avant que les États-Unis n’imposent des taxes de 34 % à tous les produits chinois débarquant sur le sol américain. Depuis, les négociations seraient reparties dans une autre direction.

Il semblerait malgré tout que l’affaire ne soit pas au point mort. Un collectif nommé TikTok America serait en discussion avec ByteDance pour racheter 50 % de l’entreprise (ou en tout cas de sa branche américaine) afin de pérenniser le fonctionnement de l’application aux États-Unis. Derrière cette vitrine, on retrouverait entre autres Lary Ellison (fondateur de la société Oracle) et Marc Andreessen, un investisseur reconnu de la Silicon Valley et auteur de l’étrange « manifeste techno-optimiste ».

Sans grande surprise, ces deux grands noms de l’industrie américaine sont devenus des proches de Donald Trump au fil des ans. Reste à voir si cela suffira à sauver TikTok.