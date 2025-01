Donald Trump le confirme : Microsoft pourrait racheter TikTok

De nouvelles informations du président Trump confirment que des négociations avec Microsoft ont lieu pour racheter TikTok aux États-Unis.

Source : Pixabay

Si TikTok est de retour aux États-Unis, il ne s’agit pour le moment que d’un sursis. Le président Donald Trump a accordé à la plateforme un délai supplémentaire de 75 jours pour trouver un repreneur américain. Depuis quelques jours, des rumeurs évoquent un possible rachat par Microsoft, une hypothèse désormais confirmée par une déclaration de Trump.

Une entreprise déjà dans la course

Entre Microsoft et TikTok, on assiste à un véritable jeu du chat et de la souris. Ce n’est pas la première fois que l’application est menacée de bannissement aux États-Unis. Dès 2020, sous l’administration Trump, une initiative similaire avait été lancée. À l’époque, Microsoft figurait déjà parmi les entreprises intéressées, mais les négociations avaient échoué en raison de désaccords avec la Chine concernant les conditions de revente.

Satya Nadella, PDG de Microsoft, avait d’ailleurs qualifié à l’époque cette procédure de rachat comme « la chose la plus étrange sur laquelle [il avait] jamais travaillé ».

En 2025, le scénario semble se répéter. Bien que l’issue semble moins incertaine, Reuters précise qu’elle n’a pour le moment été appuyée par aucuns commentaires officiels des deux entreprises, à l’exception des déclarations du président Trump. Interrogé sur la possibilité que Microsoft prépare une offre, Donald Trump a simplement répondu : « Je dirais oui » précisant qu’il aimerait voir une guerre d’enchères pour l’application.

