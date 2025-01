Oracle et Microsoft pourraient racheter TikTok avec la bénédiction de Donald Trump

Le média américain NPR rapporte que la Maison-Blanche serait en pleine négociation pour un rachat de TikTok par les américains.

Microsoft semble bien décidée à racheter TikTok

Le réseau social TikTok est encore et toujours visé par une menace de bannissement des États-Unis, malgré les manœuvres in-extremis de Donald Trump dès son retour à la présidence du pays.

Pendant ce sursis de 75 jours, la plateforme doit retrouver un repreneur américain. La Maison-Blanche pousse pour plusieurs investisseurs comme Oracle et Microsoft.

Donner un contrôle aux américains

La société Oracle, connue surtout pour ses solutions d’entreprise, de base de données, et cloud, offre déjà ses services à l’infrastructure de TikTok aux États-Unis. Le média NPR (le service public d’information américain), rapporte que le contrat négocié par la Maison-Blanche permettrait à Oracle de superviser la collecte de données des utilisateurs ainsi que le fameux algorithme de la plateforme.

D’autres investisseurs américains seraient de la partie pour faire de ByteDance un actionnaire minoritaire du réseau social. Parmi les grands noms qui circulent : celui de Microsoft. La firme s’était déjà montrée intéressée à plusieurs reprises par un rachat de TikTok.

Il faut dire que ByteDance évaluerait le prix de sa plateforme à des dizaines de milliards de dollars, notamment pour son précieux algorithme. Il faudrait donc une association de plusieurs grandes entreprises américaines pour croquer la moitié de la société.

Larry Ellison, cofondateur et président d’Oracle, entretient une relation étroite de longue date avec Donald Trump. Il s’agit de l’un de ses plus anciens soutiens, dès 2015. Plus récemment, c’est Larry Ellison qui était invité à la Maison-Blanche pour dévoiler le projet Stargate.

Jusqu’à présent opposé à l’idée de revendre son bijou technologique, l’État chinois s’est visiblement montré plus ouvert à l’idée dernièrement. La Chine pourrait en profiter pour négocier auprès de Donald Trump un allègement de son projet de taxe des importations Chinoise à 10 %. Cette taxe doit entrer en application dans quelques jours, le 1ᵉʳ février 2025.