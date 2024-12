TikTok : le succès de Trump sur la plateforme pourrait lui éviter le bannissement aux États-Unis

Le réseau social TikTok risque un bannissement des États-Unis, mais c’est sans compter sur Donald Trump qui aurait changé d’avis après avoir vu les derniers chiffres de la plateforme.

TikTok sur un iPhone, pour illustration. // Source : Pixabay

Accusé de représenter une menace pour la sécurité nationale, le réseau social TikTok fait face depuis plusieurs mois à une sanction d’exclusion sur le territoire américain. Une situation qui pourrait changer sous l’impulsion du président Trump nouvellement élu.

« Des milliards de vues, des milliards et des milliards de vues »

Après avoir voulu bannir TikTok en 2020, l’administration Trump, qui accusait alors la Chine d’être responsable de la pandémie de Covid-19, le président Trump pourrait désormais changer d’avis. Très actif sur le réseau social, le nouveau POTUS (President of the United States) compte plus de 14 millions d’abonnés et plus de 100 millions de mentions « J’aime ». Des chiffres qui pourraient le pousser à vouloir préserver la plateforme.

Lors d’un rassemblement conservateur, Trump s’est ainsi exprimé sur le réseau social à propos de sa campagne : « Nous allons devoir commencer à réfléchir parce que, vous savez, nous sommes allés sur TikTok et nous avons eu une réponse formidable avec des milliards de vues, des milliards et des milliards de vues », rapporte Reuters.

Peut-être que ne devrions garder ce truc un petit moment Donald Trump à propos de TikTok.

Selon TechCrunch, Donald Trump aurait également rencontré le PDG de TikTok et aurait déclaré avoir un « faible » pour l’application. Reste maintenant à savoir comment le président Trump pourra sauver TikTok. ByteDance, la maison mère du réseau, doit se défendre auprès de la Cour suprême américaine le 10 janvier, soit 10 jours avant l’investiture du nouveau président.

