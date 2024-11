« Démanteler le cartel de la censure » : l’administration Trump annonce déjà la couleur pour les télécoms aux États-Unis

Le président américain nomme Brendan Carr à la tête de la FCC. Un nouveau responsable qui souhaite s’attaquer aux géants de la tech et « restaurer la liberté d’expression » des Américains.

La politique protectionniste de Donald Trump commence à se remettre en place du côté de la Tech. C’est ainsi qu’on apprend sur X (Twitter) la nomination de Brendan Carr au poste de responsable de la FCC. Vu comme un « guerrier de la Liberté d’Expression » par le président américain, Carr a vivement exprimé son souhait de transformer le rôle de l’organisme de régulation.

Les GAFAM dans le viseur

Brendan Carr est loin d’être nouveau au sein de la FCC. Il y travaille depuis 2012 avant d’être nommé commissaire en 2017 par Donald Trump lors de son premier mandat. Spécialisé comme avocat sur les questions de réglementation, on ne peut pas dire qu’il porte les GAFAM dans son cœur. « Facebook, Google, Apple, Microsoft et d’autres ont joué un rôle central dans le cartel de la censure » peut-on lire sur son profil X. Critique des organismes de vérification d’informations comme NewsGuard qu’il qualifie d’orwellien, Carr est persuadé que des entreprises de ce type ont « contribué à faire respecter les récits unilatéraux ».

Fervent défenseur de la « liberté d’expression », Carr a menacé d’utiliser ses pouvoirs au sein de la FCC par exemple pour révoquer la licence de diffusion de la chaîne NBC après que cette dernière a présenté dans l’une de ses émissions la candidate démocrate Kamala Harris, indique The Verge.

Un « changement de stratégie » pour la FCC

Auteur d’un chapitre du « Projet 2025 », document détaillant la feuille de route pour la refonte d’État fédéral sous Donald Trump, Carr indique que « La FCC doit changer de cap [et] atteindre quatre objectifs principaux : reprendre le contrôle des Big Tech, promouvoir la sécurité nationale, libérer la prospérité économique et garantir la responsabilité et la bonne gouvernance de la FCC ».

Pour mener à bien ses plans, Carr peut compter sur le soutien d’Elon Musk, le patron de X (Twitter) et de la société Starlink.

En 2022, Carr s’était opposé à la décision de la FCC de révoquer une subvention de 885 millions de dollars destinée à Starlink, la société d’Elon Musk, pour connecter des zones rurales à internet.

Pour Donald Trump, Brendan Carr semble être un soutien indéfectible qui « mettra fin à l’assaut réglementaire qui a paralysé les créateurs d’emplois et les innovateurs américains, et veillera à ce que la FCC réponde aux attentes des régions rurales de l’Amérique », a-t-il déclaré. Cette nouvelle nomination pourrait avoir de grandes conséquences dans le futur pour les entreprises de la tech et les médias.