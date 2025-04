Apple iPhone, Samsung Galaxy, Nintendo Switch 2 : comment les droits de douane de Trump vont faire flamber les prix

Apple, Samsung et Nintendo pensaient avoir tout prévu en quittant la Chine pour des pays comme le Vietnam ou l’Inde. Mais les nouveaux droits de douane de Trump viennent de tout faire voler en éclats.

Vous avez suivi la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ? Elle vient de faire des dégâts collatéraux chez trois géants de la tech : Apple, Samsung et Nintendo. Depuis des années, ces groupes cherchent à s’éloigner de la Chine en délocalisant leur production vers des pays comme le Vietnam ou l’Inde.

L’idée ? Réduire les coûts et se protéger des tensions géopolitiques. Mais en ce début avril 2025, l’administration Trump a sorti l’artillerie lourde : des droits de douane de 54 % sur la Chine, 46 % sur le Vietnam, et une flopée de taxes sur d’autres pays (20 % en Union européenne). Autant dire que leurs plans bien ficelés viennent de prendre l’eau.

Pour bien saisir l’histoire, un petit retour en arrière s’impose. La Chine, c’est l’atelier du monde depuis belle lurette, surtout pour les smartphones, les consoles et l’électronique au global. Mais entre les coûts qui grimpent et les sanctions qui pleuvent, Apple, Samsung et Nintendo ont décidé de plier bagage. Le Vietnam, avec sa main-d’œuvre qualifiée et pas chère, est devenu une destination phare. L’Inde, avec son marché qui explose, a aussi séduit. Tout roulait… jusqu’à ce que Donald Trump impose ces nouveaux droits de douane et mette tout le monde dans l’embarras.

Le Vietnam, de l’eldorado au piège douanier

Zoom sur le Vietnam, qui s’est imposé comme une terre promise pour nos trois champions. Apple y fabrique ses AirPods depuis un bail, et même certains iPads ont commencé à pointer le bout de leur nez là-bas. Samsung, lui, y assemble une grosse partie de ses téléphones Galaxy depuis presque 20 ans – un vrai QG pour le coréen. Et Nintendo ? Le géant japonais y produit une bonne partie de ses consoles, notamment la Switch 2, dont le lancement est prévu pour le 5 juin 2025.

Pourquoi ce pays ? Des salaires abordables, des pros du montage, et des ports juste à côté de la Chine pour importer les pièces sans difficulté Le paradis, quoi… jusqu’à ce droit de douane de 46 % qui vient tout gâcher.

Mais le Vietnam n’est pas le seul à trinquer. L’Inde, autre plan B des trois entreprises, est aussi dans le collimateur. Un iPhone sur sept sort déjà des usines indiennes, Samsung y produit ses Galaxy depuis 2018, et Nintendo voit dans ce pays un marché juteux pour ses consoles. Sauf que ces pays, censés être des bouées de sauvetage, se retrouvent eux aussi plombés par les droits de douane. Pour Nintendo, c’est la douche froide : à quelques semaines du lancement de la Switch 2, ces taxes risquent de faire grimper l’addition.

Qui va payer la facture ?

Alors, quelles solutions pour Apple, Samsung et Nintendo ? Pas simple. Ces trois-là ont investi des fortunes pour délocaliser. Foxconn, le partenaire clé d’Apple, a mis des millions sur la table au Vietnam. Samsung y a bâti un empire industriel. Et Nintendo a relocalisé plus de la moitié de sa production hors de Chine pour anticiper les tensions avec les États-Unis. Mais ces efforts risquent de ne pas suffire face aux droits de douane. Résultat : les prix des iPhone, Galaxy et Switch 2 pourraient gonfler, et pas seulement outre-Atlantique. Une taxe aux US finira par se faire sentir partout.

Côté chiffres, ça fait peur. Des experts comme Mark Gurman estiment que ces droits de douane pourraient ajouter environ 150 dollars par appareil aux États-Unis. Pour un iPhone ou un Galaxy haut de gamme, qui flirtent déjà avec les 1000 euros, ça commence à piquer. Pour la Switch 2, censée séduire avec un écran plus grand et des jeux comme Zelda ou Mario Kart, une hausse pourrait refroidir les gamers. Les entreprises pourraient essayer de limiter les dégâts en réduisant leurs marges – leur bénéfice par produit, en gros – mais soyons réalistes : elles répercuteront sans doute une partie de la facture sur nous, les consommateurs.

