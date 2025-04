Apple déploie les grands moyens pour esquiver les frais de douane : cinq avions cargos remplis d’iPhone

Quand les douanes menacent, Apple riposte. Cinq avions, trois jours, et une cargaison massive d’iPhone : voici comment la marque à la pomme dodge les taxes.

Apple a orchestré une mission digne d’un film d’action. Fin mars, l’entreprise a affrété cinq avions cargos depuis l’Inde et la Chine, remplis à ras bord d’iPhone, d’AirPods et autres produits Apple. Direction : les États-Unis. Le timing n’est pas un hasard.

Pour aller plus loin

Les taxes de Trump asphyxient Apple

Une course contre la montre bien rodée

Le 5 avril, l’administration Trump a imposé un nouveau tarif réciproque de 10 % sur certains produits importés. En gros, une taxe qui gonfle les coûts pour les entreprises comme Apple. Résultat ? La firme de Cupertino a décidé d’agir vite pour limiter la casse.

Pour aller plus loin

Apple travaille sur un plan pour contrer les taxes de Trump : voici ce qui pourrait être envisagé

Mais pourquoi une telle urgence ? Ces taxes douanières, ce sont des pourcentages ajoutés au prix des marchandises qui entrent aux États-Unis. Si Apple avait attendu, chaque iPhone ou paire d’AirPods aurait coûté plus cher à importer. En expédiant ses stocks juste avant la date fatidique, l’entreprise s’assure que ces produits arrivent sous l’ancien régime tarifaire, moins coûteux. En effet, es produits stockés à des tarifs plus bas protègent temporairement Apple des hausses de prix sur les nouvelles expéditions.

Une course contre la montre bien rodée

Ce genre d’opération, c’est du jamais-vu en pleine saison creuse. D’habitude, fin mars, les usines tournent au ralenti après la frénésie des fêtes. Mais là, Apple a mis le turbo. Des usines en Inde, en Chine et ailleurs ont bossé à plein régime pour charger ces avions en un temps record : trois jours seulement. Objectif atteint : les entrepôts américains sont maintenant remplis pour plusieurs mois. Une réserve stratégique qui permet à Apple de voir venir sans paniquer face aux nouveaux tarifs.

Pour aller plus loin

Le prix de l’iPhone pourrait-il vraiment tripler ? Donald Trump et ses taxes en cause

Et les prix dans tout ça ? Bonne nouvelle pour les fans de la marque : Apple n’a pas l’intention – pour l’instant – de répercuter ces coûts sur ses clients. Que ce soit en Inde, aux États-Unis ou ailleurs, les tarifs devraient rester stables à court terme. Mais attention, cette stratégie a une limite. Si les tarifs continuent de grimper (on parle d’un nouveau palier à 26 % dès le 9 avril), Apple devra peut-être revoir ses plans. Une augmentation des prix, si elle arrive, ne pourra pas se limiter aux États-Unis : elle toucherait aussi les autres gros marchés, comme l’Inde.

Mais rien n’est gravé dans le marbre. Tout dépendra des négociations entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux. Si les frais de douane évoluent, Apple pourrait ajuster sa stratégie en conséquence. En attendant, l’entreprise joue la carte de la prudence : stocker un max, produire là où ça coûte moins cher, et croiser les doigts pour que la demande ne flanche pas.