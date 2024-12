Les prochaines Apple Watch adopteraient enfin cette technologie, cinq ans après l’iPhone

Dans un article publié en début de semaine, le journaliste Mark Gurman de l’agence Bloomberg revient sur les nouveautés attendues sur les prochaines Apple Watch en 2025. Si l’article indique que l’Apple Watch Ultra 3 devrait profiter d’une connexion satellitaire pour la gestion des messages, il indique également que les deux montres auraient droit à une nouveauté de taille concernant la connectivité.

En effet, d’après les informations dénichées par Mark Gurman, Apple s’apprêterait à proposer une connectivité 5G pour les futures modèles compatibles avec la data mobile. Il s’agirait alors d’une première pour une montre connectée, toutes les montres compatibles avec eSIM pour la gestion de la data jusqu’à présent se contentant d’une connectivité 4G. Rappelons qu’Apple propose une connectivité 5G depuis l’iPhone 12, sorti en 2020.

En fait, Apple changerait de fournisseur pour le modem de ses montres connectées, passant d’Intel à MediaTek :

Le passage vers MediaTek permettra aussi de supporter la 5G Redcap, un service 5G basique visant l’Internet des objets et ne nécessitant pas une connexion data rapide.

Mark Gurman ne précise cependant pas quelles seront les Apple Watch concernées par ce changement de connectivité, mais indique que l’arrivée de ce nouveau modem concernant « au moins plusieurs modèles ».

On peut ainsi supputer que l’Apple Watch Ultra 3, le modèle le plus haut de gamme d’Apple, nécessairement compatible avec la data mobile, sera concernée par ce passage de la 4G à la 5G. Il se pourrait également que ce soit le cas de l’Apple Watch Series 11. Néanmoins, Apple pourrait conserver la 4G pour sa montre connectée d’entrée de gamme, l’Apple Watch SE de troisième génération.

Dans les faits, le passage de la 4G à la 5G ne devrait pas révolutionner les usages, surtout étant donné qu’il s’agira d’une 5G Redcap. Ce type de connectivité 5G se veut moins énergivore et mieux adapté à des appareils plus compacts. Elle se limite ainsi à un débit de 100 à 200 Mbits/s, largement suffisant au quotidien pour envoyer des messages, télécharger des applications ou écouter de la musique en streaming.

On en saura davantage sur les nouvelles Apple Watch lors de leur présentation par Apple. Il faudra cependant patienter encore un bon moment, le calendrier de la firme prévoyant généralement un lancement à l’automne.

