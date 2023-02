Voici le premier modem 5G NR-Light, mais c’est quoi la 5G NR-Light ?

Qualcomm a dévoilé le Snapdragon X35, un modem 5G d'un nouveau genre. Il s'agit du premier modem 5G NR-light. Que va changer cette technologie concrètement ?

Qualcomm annonce le modem Snapdragon X35 5G. Il s’agit du premier modem 5G NR-Light au monde. Petit tour d’explications

C’est quoi la 5G NR-Light ?

La 5G NR-Light fait partie de la 5G NR Release 17 sous le terme « reduced capability » ou RedCap, une révision du standard 5G publiée par la 3GPP en 2022. Son objectif est simple : apporter la 5G sur de nouveaux appareils moins complexes et consommant moins. Nous parlons ici de la 5G qui sera facile à intégrer dans des appareils wearables comme les montres connectées, les capteurs pour la domotique ou encore des caméras de surveillance.

Comme son nom l’indique, il s’agit tout de même d’une 5G « light » avec un nombre d’antennes par appareil plus limité et un spectre de fréquence réduit. Cela contribue également à réduire la consommation et faciliter l’intégration dans des appareils plus compacts.

Le Snapdragon X35 5G

Le Snapdragon X35 5G de Qualcomm est le premier modem du marché à suivre ce cahier des charges. Le fabricant entrevoit une future gamme d’appareils 5G intégrant des PC portables, des objets domotiques, des montres ou encore des lunettes de réalité mixte. Sans révéler ses prix, le fabricant insiste aussi sur le fait que son modem devrait permettre d’être intégré sur des appareils à des tarifs abordables.

Côté caractéristiques techniques, le Snapdragon X35 5G promet un débit de 220 Mb/s en téléchargement et 100 Mb/s en envoi. Le modem est par ailleurs rétrocompatible avec la 4G LTE, la VoLTE et la VoNR. Enfin, Qualcomm annonce le support de la localisation GNSS (L1+L5).

Les constructeurs auront accès au Snapdragon X35 dans le courant de l’année 2023, mais les premiers produits commercialisés avec ce modem ne devraient pas arriver avant le début de l’année 2024.

