On sait quand la 5G SA arrive chez Bouygues Télécom

Après Free et Orange, Bouygues Télécom se préparerait à déployer à son tour la 5G SA dans ses forfaits grand public. Nous avons la date de lancement, et c’est pour bientôt.

La 5G de Bouygues Telecom

Selon nos confrères de Univers Freebox, Bouygues Télécom prévoit d’ouvrir son cœur de réseau 5G à ses offres grand public le 23 juin, soit dans à peine deux semaines. Une annonce qui intervient quelques jours après le déploiement de la vraie 5G sur iPhone. Bouygues Télécom vise ainsi une plus large base client pour inaugurer son nouveau réseau entièrement dédié à la 5G.

Un lancement prévu le 23 juin

À compter du 23 juin, la 5G SA (StandAlone) de Bouygues Télécom sera disponible sur les smartphones Android et iOS (à partir de l’iPhone 15). Nous n’avons pas plus de détails, si la 5G SA de Bouygues sera disponible dans tous les forfaits 5G de l’opérateur mobile, à l’instar de Free, ou s’il faudra souscrire à un forfait à part comme c’est le cas chez Orange. Ce qui est peu probable, c’est que cette 5G SA soit disponible dans les forfaits B&YOU, mais cela reste une éventualité.

Pour rappel, la 5G SA, dite « vraie 5G », est un réseau dont les infrastructures, du cœur de réseau jusqu’aux antennes, sont entièrement dédiées à la 5G. Avant elle, nous avions de la 5G NSA qui est un mix de 4G et de 5G.

Avec ce nouveau réseau, les clients de l’opérateur peuvent profiter de meilleurs débits, d’une latence plus faible et d’une meilleure stabilité de connexion grâce aux antennes Massive MIMO et au Beamforming. Cela permet de profiter d’usages plus avancés, tant pour le divertissement avec le cloud gaming ou la réalité avancée/virtuelle/mixte, que pour le milieu professionnel avec un IoT plus performant, le network-slicing ou le passage à la VoNR.

