C’est quoi International SIM de Bouygues Telecom ? Une nouvelle solution pour vos voyages

Bouygues Telecom est le premier opérateur en France à s’emparer d’une tendance : celle des eSIM temporaires à consommer en voyage à l’étranger. Une solution pratique.

Source : Photo de Kyle Glenn sur Unsplash

Connaissez-vous le système des eSIM internationales comme Holafly, Saily ou Airalo ?

Le principe est toujours le même, un fournisseur international vous propose d’acheter une carte SIM virtuelle le temps d’un voyage à l’étranger pour profiter de data pendant votre séjour.

Cela permet de ne pas s’embêter à comparer des opérateurs locaux pour un pays dans lequel vous n’allez passer que quelques jours. Ces services sont devenus très populaires en quelques années pour les voyageurs, d’autant que l’installation d’une eSIM sur un smartphone est de plus en plus simple.

Pour aller plus loin

Saily, Holafly, Airalo : on a testé et comparé ces 3 forfaits eSIM

C’est désormais au tour de Bouygues Telecom de rejoindre cette course, une première à notre connaissance pour un opérateur français. Voici International Sim by Bouygues Telecom.

Des forfaits limités et cher, mais longs

Bouygues Telecom semble prendre un chemin différent de Holafly pour se rapprocher plutôt de ce que propose Saily. Comprenez : ici pas de data illimité, mais des temps de séjour assez long.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

200 Go Appels illimités 200 Go en France 30 Go en Europe 9.99€ /mois Découvrir RED Forfait

100 Go Appels illimités 100 Go en France 26 Go en Europe 6.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait 4G

Le petit 50 à 70 Go Appels illimités 50 Go – 70 Go en France 15 Go en Europe À partir de 4.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Par exemple, pour un voyage aux États-Unis, le service Sim International propose des forfaits valables pendant 30 jours, mais avec seulement de 1 à 20 Go de données, selon le prix payé, de 4,5 à 24,90 euros.

Même chose pour d’autres destinations comme la Chine (4,5 à 36,90 euros) ou le Maroc (4,5 euros à 71,9 euros), toujours pour de 1 à 20 Go de données.

Notez que cette offre n’est absolument pas réservée aux abonnés Bouygues Telecom, mais bien accessible à n’importe qui, et même des clients étrangers. D’ailleurs le site est proposé en anglais, et la devise en dollars américain, canadien, en livres ou en euros.

De la concurrence Française

Notez qu’avec des temps de séjour à 30 jours, et donc des prix facilement plus élevés que ses concurrents direct, International Sim de Bouygues Telecom rentre malgré lui en concurrence également avec des forfaits bien français.

Pour aller plus loin

Quel forfait mobile pour les États-Unis ? Nos conseils pour communiquer et rester connecté

On pense au forfait 350 Go Spécial Voyage de Red by SFR qui offre 35 Go de data dans de nombreuses destinations. Il y a aussi le forfait Free de Free Mobile à 19,99 euros par mois qui offre 35 Go de data depuis plus de 110 destinations.