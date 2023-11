Vous avez prévu un voyage aux États-Unis, mais vous vous demandez comment vous allez pouvoir communiquer avec vos proches restés en France sans en payer le prix fort ? On vous donne ici nos recommandations et les forfaits qui vous sauveront des frais d'itinérance.

Lors de la préparation d’un voyage, en particulier dans un pays non européen, certaines questions essentielles se posent. Comment communiquer avec ses proches ? Comment avoir des données mobiles pour publier sur les réseaux sociaux, naviguer sur Internet et utiliser des applications en ligne sans avoir à rester collé au Wi-Fi du Starbucks du coin ? C’est particulièrement le cas aux États-Unis où les moyens de communication sont divers, mais peuvent vite devenir un gouffre financier si l’on ne s’y prépare pas en avance.

En fonction de son budget, de la durée de son séjour, et de sa localisation, il existe divers moyens d’utiliser son smartphone pour communiquer. Il y a évidemment des forfaits mobiles ou des cartes prépayées, mais il existe également d’autres possibilités.

Les meilleurs Forfaits sans engagement Prixtel Forfait 4G

Oxygène 40 à 80 Go Appels illimités 40 Go - 80 Go en France 15 Go en Europe À partir de 8,99€ Découvrir RED Forfait 4G

20 Go Appels illimités 20 Go en France 10 Go en Europe 9,99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 100 Go en France 20 Go en Europe 13,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Communiquer depuis les États-Unis avec une carte prépayée : l’alternative au forfait classique

Il est très facile de se procurer une carte SIM prépayée aux États-Unis, c’est d’ailleurs le même procédé qu’en France. La première étape consiste à s’assurer que son téléphone est bien débloqué, ce qui signifie qu’il peut accepter des cartes SIM d’autres opérateurs. Si le téléphone est verrouillé par un opérateur en France, il faudra alors les contacter en amont pour le débloquer.

Les principaux opérateurs aux États-Unis sont :

AT&T

Verizon

T-Mobile

Sprint.

Chacun propose des cartes SIM prépayées pour les touristes. Vous pouvez également envisager des opérateurs mobiles virtuels (MVNOs) Américain et équivalent de nos Sosh ou Red by SFR tels que Straight Talk, TracFone, ou Metro by T-Mobile, qui proposent souvent des tarifs de cartes prépayées plus compétitifs. Il faudra alors se faire livrer sa carte depuis une adresse américaine une fois celle-ci commandée sur internet. Pensez à bien comparer les offres disponibles en fonction de vos besoins en termes de données, d’appels et de messages texte et surtout selon la durée de votre séjour, les forfaits variant en termes de prix et de durée de validité.

Une fois la carte SIM reçue et pour activer cette dernière, un simple appel ou une activation en ligne suffit. Parfois, l’opérateur peut demander des informations d’identification, telles qu’une adresse ou un passeport.

Il existe aussi certains services annexes dont la spécialité concerne justement les communications depuis l’étranger et notamment depuis les États-Unis. Et ce, sans itinérance de réseau. C’est le cas de Holafly qui propose plusieurs forfaits eSIM (5 à 90 jours) avec les données illimitées aux États-Unis. Pas d’appels, ni de SMS et de MMS donc, mais la possibilité de conserver son numéro en communiquant via WhatsApp, Signal ou Telegram, en plus de pouvoir utiliser les applications de navigation GPS, qui seront sans doute bien utiles une fois sur place.

Nous avons nous-mêmes pu tester les services d’Holafly pendant un séjour aux États-Unis. Une expérience très positive dans l’ensemble.

Les Pass USA chez les opérateurs français

Si vous ne disposez pas d’un forfait valable à l’international, la moindre communication sous forme d’appel, de SMS ou de MMS peut vous coûter un bras. Il n’est pas rare que certains touristes se retrouvent avec des factures de plusieurs centaines voire milliers d’euros comptabilisés en « hors forfait » pour quelques recherches sur internet, lecture de vidéo sur YouTube ou simplement en ouvrant son GPS. À titre d’exemple, un seul Mo consommé aux USA est facturé 13,31 euros par Orange, soit environ 13 310 euros le Go ! Certains opérateurs comme Free facturent moins cher (15 cts/Mo), mais cela reste un prix prohibitif.

Pour éviter cela, les opérateurs proposent des « Pass » permettant d’utiliser son forfait actuel aux États-Unis. Les prix varient en fonction des opérateurs. En plus d’éviter les frais de roaming, cela permet aussi de recevoir des appels et des SMS sans payer de frais (oui, cela peut aussi être facturé par l’opérateur).

Les meilleurs forfaits mobiles sans engagement français pour communiquer depuis les États-Unis

Le forfait 250 Go de Free à 19,99 euros par mois

Sans doute le forfait le plus intéressant dans le cadre de cette sélection, le forfait Free le plus évolué est un indispensable pour qui souhaite se rendre aux USA. Tout d’abord, les appels, SMS/MMS sont illimités, mais surtout, Free donne droit avec ce forfait à 35 Go utilisables sur place, tout ça avec le réseau de AT&T. De plus, le tout est proposé sans engagement et il est même moins cher pour les abonnés Freebox Pop : 9,99 euros par mois.

Toujours sans engagement, le tarif de ce forfait de 250 Go est fixé à 19,99 euros mensuels.

Le forfait 100 Go de Red By SFR à 18,99 euros par mois

Depuis quelque temps, RED by SFR propose une option spécifique pour le Canada et les USA avec 20 Go utilisables sur place. Évidemment, les appels, SMS/MMS sont illimités avec cette option également.

En ce moment RED by SFR propose ses nouveaux forfaits avec deux offres intéressantes avec l’option internationale : 100 Go pour 18,99 euros par mois et 200 Go pour 22,99 euros par mois. La 5G est en supplément pour seulement 5 euros de plus par mois pour ces deux forfaits, mais n’est pas utilisable aux États-Unis. De plus, ces derniers sont tous sans engagement et les prix ne changent pas, même après un an.

Les meilleurs Forfaits sans engagement Prixtel Forfait 4G

Oxygène 40 à 80 Go Appels illimités 40 Go - 80 Go en France 15 Go en Europe À partir de 8,99€ Découvrir RED Forfait 4G

20 Go Appels illimités 20 Go en France 10 Go en Europe 9,99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 100 Go en France 20 Go en Europe 13,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.