Deux semaines au Maroc, trois amis, trois forfaits eSIM. Saily, Holafly ou Airalo. Lequel a proposé la meilleure expérience au meilleur prix ?

© Maxime Grosjean/Frandroid (généré par IA)

Une rapide explication s’impose pour ceux qui ne connaissent pas encore le fonctionnement d’une eSIM. Il s’agit d’une carte SIM numérique intégrée directement dans un téléphone ou autre appareil connecté. Elle fonctionne comme une carte SIM classique, mais sans support physique. Pas mal non ?

Pour aller plus loin

eSIM : qu’est-ce que c’est et quels sont les smartphones compatibles ?

Pour un séjour l’étranger, elle a l’avantage de pouvoir être achetée et paramétrée en amont, et donc d’être utilisable dès votre arrivée à destination. Si les prix ne sont pas toujours les plus compétitifs (nous y reviendrons plus tard), les forfaits eSIM vous évitent une perte de temps sur place.

Vous n’avez pas à retirer physiquement votre carte SIM du téléphone. Surtout, vous gardez votre numéro de téléphone initial et tout ce qui va avec (appels, SMS, FaceTime, etc.). Techniquement, la eSIM s’occupe uniquement des données cellulaires.

Les services eSIM fleurissent depuis quelques années, avec des acteurs qui sortent du lot : Holafly, Saily, Airalo, Ubigi, GoMoWorld… Même les néobanques bunq et Revolut proposent une option eSIM dans son application et cette dernière a attendu que je rédige ces lignes pour lancer un véritable forfait mobile.

Les trois forfaits eSIM utilisés dans le cadre de ce test ont été fournis par les trois services concernés.

Les meilleurs forfaits pas chers Forfait Mobile B&You

200 Go Appels illimités 200 Go en France 30 Go en Europe 9.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait 4G

Le petit 50 à 70 Go Appels illimités 50 Go – 70 Go en France 15 Go en Europe À partir de 4.99€ /mois Découvrir NRJ Mobile Forfait 4G

6 Go Appels illimités 6 Go en France 6 Go en Europe 2.99€ /mois SIM à 5€ Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers

Déroulement du test des forfaits eSIM

Nous avons profité d’un voyage au Maroc de deux semaines pour tester et comparer les eSIM de trois concurrents : Airalo, Saily et Holafly, chacune installée et utilisée sur un téléphone différent. Les plus curieux seront ravis d’apprendre la composition précise de l’équipe :

Paul et son iPhone 11 avec la eSIM Saily de 10 Go de données pour 30 jours ;

de 10 Go de données pour 30 jours ; Clément et son iPhone 14 avec la eSIM Airalo en données illimitées pour 2×10 jours ;

en données illimitées pour 2×10 jours ; Maxime et son iPhone 16 Pro avec la eSIM Holafly en données illimitées pour 16 jours.

Achat, installation, qualité du réseau et rapport données/prix, voici notre comparatif.

Achat des eSIM : une formalité

Les forfaits Holafly, Airalo et Saily peuvent être achetés depuis un navigateur ou directement depuis l’application mobile dédiée. Notons qu’au moment de notre test fin mars 2025, Saily forçait le téléchargement de son application pour choisir et acheter le forfait. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Pour les trois services, il suffit de choisir un pays et une des options affichées, puis de passer à la caisse. Une fois achetés, les forfaits sont visibles dans leurs applications respectives et doivent être activés manuellement. Vous pouvez donc vous organiser avant votre voyage pour que tout soit prêt dès votre arrivée.

Les forfaits eSIM Saily pour le Maroc, au 6 mai 2025 // Source : site internet Saily

Bon à savoir : Holafly est le seul qui ait tenté une vente additionnelle. Quelques heures après notre achat, un mail nous a été envoyé pour nous proposer 10 % de remise pendant 48 heures sur un second forfait — malin si vous voyagez à plusieurs ou prévoyez de découvrir plusieurs destinations en un voyage.

Applications : Saily est mère de sûreté

Passons rapidement sur les applications de nos trois solutions du jour. Saily est certainement celle qui propose l’expérience la plus minimaliste, mais aussi la plus complète. Rappelons qu’il s’agit d’une filiale de Nord Security, éditeur de la suite NordVPN et donc habitué aux interfaces et applications mobiles. L’application Airalo est un peu moins dans l’ère du temps et celle de Holafly constitue un bon entre deux.

L’application Saily

En plus de proposer un suivi de consommation précis, l’application Saily propose le changement d’emplacement virtuel (fonction VPN), un bloqueur de publicités et de traqueurs, ainsi qu’une protection web. On sent ici la logique et maline utilisation de compétences de la maison mère Nord Security. Ces fonctionnalités différencient l’offre de Saily par rapport à celles de Holafly et d’Airalo, mais nous verrons que cela ne fait pas tout.

Si les deux autres concurrents de la journée sont moins complets, retenez que les trois applications permettent très rapidement de se procurer un forfait ou d’en retrouver un déjà acheté en ligne.

L’application Airalo

Bon maintenant, comment activer les forfaits eSIM que vous avez achetés ? Tout se passe sur l’application dédiée, ou depuis le mail reçu, avec deux options en fonction du système d’exploitation de votre téléphone :

installation directement sur le téléphone concerné (depuis l’application ou les paramètres du téléphone) ;

installation depuis un autre téléphone grâce à un scan de QR code.

À partir de là, c’est l’interface (iOS dans notre cas) qui prend le relai : activation de la eSIM et paramétrage. Il suffit de se laisser guider.

Ici, on active la eSIM Holafy

Lors de notre test, seul Saily a été activé officiellement sur le téléphone avec un message final dédié. Holafly et Airalo sont restés trois bonnes minutes sur le chargement de la page, ce qui nous a poussé à la fermer et à retourner manuellement dans les paramètres iPhone des réseaux. Rien de bien grave.

Si vous ne deviez retenir qu’une chose, c’est bien cette suite de conseils pour bien installer votre eSIM — et ne pas vous retrouver avec du hors forfait :

activer la eSIM ;

renommer la eSIM pour bien la différencier de la ligne principale (par exemple « Saily » ou « eSIM vacances ») ;

choisir la eSIM comme ligne qui gère données cellulaires ;

bien désactiver le basculement automatique entre les lignes (pour éviter que votre forfait initial se connecte au réseau étranger et déclenche un hors forfait monumental) ;

(pour éviter que votre forfait initial se connecte au réseau étranger et déclenche un hors forfait monumental) ; désactiver les données en itinérance (roaming) de votre forfait initial ;

activer les données en itinérance (roaming) de votre forfait eSIM.

Ces manipulations peuvent être effectuées juste avant de décoller par exemple. Il est en effet possible d’installer la carte avant votre voyage et de l’activer pendant le vol ou à votre arrivée à destination. Nous vous recommandons d’avoir accès à une connexion internet stable au moment de l’installation.

Là, on précise le rôle de chaque carte SIM (la physique de base et la eSIM)

Une fois sur place, il suffit alors de désactiver le mode avion pour que la ligne eSIM se connecte au réseau cellulaire local. Votre ligne principale, elle, s’y connectera uniquement pour envoyer et recevoir des SMS ou des appels.

Notez que dans notre cas, les données de la eSIM commencent seulement à être utilisées lorsqu’elle est connectée au réseau étranger concerné. La manipulation a pris cinq minutes de notre côté, peu importe le téléphone et le forfait eSIM. Comptez tout juste une à deux minutes pour les habitués, ce qui est bien plus rapide et agréable qu’un changement manuel de carte SIM physique.

Qualité réseau : Airalo prend l’eau

Notre test a couvert plusieurs zones au Maroc. Nous sommes passés dans des villes et des médinas connues (Casablanca, Rabat, Meknès, Fès, Ouarzazate…), mais également dans des lieux plus isolés, ne serait-ce en prenant la route pour relier deux villes.

Cette partie ira assez vite : les forfaits Saily et Holafly prennent appui sur le réseau Maroc Telecom, tandis que Airalo repose sur celui d’Orange. Un tableau vaut mille mots :

Saily (Maroc Telecom) Holafly (Maroc Telecom) Airalo (Orange) Casablanca ✅ ✅ ✅ Rabat ✅ ✅ ✅ Restaurant Rabat (intérieur) ✅ passable ✅ Meknès (médina) ✅ ✅ ✅ Fès ✅ ✅ ✅ Merzouga ✅ ✅ ✅ N17 (sortie Merzouga) ✅ ✅ ❌ Gorges du Dadès et Todra ❌ ❌ ❌ Ouarzazate ✅ ✅ ✅ Daklha ✅ ✅ ❌

Vous le voyez, Saily et Holafly partagent les mêmes victoires et les mêmes quelques défaites, là où Airalo sort perdant de la bataille, sans pour autant être particulièrement mauvais.

Ce sont surtout les routes reliant ces destinations qui ont logiquement posé des problèmes de réseau. Si certaines zones ont été blanches pour les trois forfaits (les vallées et gorges du Dadès et Todra par exemple), c’est essentiellement le service Airalo qui a accumulé le plus d’échecs.

Sur la route, il était en effet, assez fréquent que le téléphone connecté via Airalo ne capte aucun réseau, là où les deux autres restaient plus au moins connectés. Ce fut une nouvelle fois le cas lors de notre séjour à Dakhla dans le Sahara occidental : Clément n’a jamais réussi à se connecter au réseau via sa eSIM Airalo.

Clément qui profite du Maroc car il n’a pas de 4G // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

Côté vitesse de téléchargement et de téléversement, nous allons faire des déçus puisque nous ne nous sommes pas amusés à lancer des speedtest dans chaque nouvelle ville ou portion de route nationale. Nous souhaitions tout simplement garder nos quelques précieux Go de données pour des vrais usages.

Les autres seront ainsi ravis d’apprendre que nous pouvions tout à fait naviguer avec Waze ou Google Maps, communiquer via Messenger, regarder des vidéos débiles sur Instagram ou YouTube, mais aussi écouter de la musique en streaming ou consulter les règles du Skyjo pour stopper les incessantes et grotesques tricheries de Clément — qui a fini par perdre un bon 80 % de nos parties.

Les vidéos YouTube chargeaient certes un peu moins vite qu’en France métropolitaine, mais est-ce vraiment utile de le souligner ?

Une chose notable cependant : les sites internet que je consultais sur mon iPhone connecté au réseau via Holafly affichaient souvent des devises monétaires asiatiques par défaut. Eh oui, mon adresse IP Holafly était à Singapour (ou Hong Kong, je ne sais plus trop), la faute au routage de mon trafic internet via des serveurs situés dans ces pays. Cette pratique, certes standard pour un fournisseur d’eSIM internationales (pour des raisons de coût et de simplicité d’infrastructure), m’a tout de même embêté quelques fois.

Je n’ai plus d’images particulières à mettre dans l’article donc voici Paul sur les dunes de Merzouga // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

Saily se sert quant à lui intelligemment de l’infrastructure de NordVPN pour proposer une fonctionnalité appelée Virtual Location. Cette dernière permet, vous l’aurez deviné, de sélectionner le pays d’où votre trafic semblera provenir, parmi 115 pays. Votre adresse IP sera donc celle du pays choisi, et non plus imposée par le routage par défaut. Comme un VPN, même si ce n’est techniquement pas la même affaire.

Prix : et l’opérateur eSIM au meilleur rapport qualité-prix est…

C’est ici que les différences sont les plus marquées et qu’un acteur va sortir son épingle du jeu. Rappelons tout de même que :

les prix affichés sont ceux de notre besoin d’eSIM au Maroc pour 16 jours ;

les prix sont susceptibles d’avoir évolué entre temps, et d’évoluer encore dans l’avenir.

Au moment de notre test, début 2025, voici les tarifs affichés par nos trois concurrents :

Type Durée Prix Holafly Illimité 16 jours 48,90 € Airalo Illimité 10 jours (x2) 33,50 € (x2) = 67 € Saily 10 Go 30 jours 44,99 $ = 39,7 €

Vous le voyez, c’est techniquement Holafly qui affiche la meilleure offre. Encore une fois, tout dépendra du pays visité et de la durée souhaitée.

Holafaly est le seul à laisser l’utilisateur entrer un nombre de jours précis, alors que Saily et Airalo affichent 4 à 5 options. Ces dernières ne vous conviendront pas forcément parfaitement : nous avons par exemple dû choisir 2 forfaits Airalo de 10 jours pour faire rentrer nos 16 jours de vacances.

Précisons que l’expression « données illimitées » chez Airalo et Holafly est quelque peu… limitée. Airalo indique en effet que la vitesse sera de 1 Mbps après une utilisation de 3 Go par jour. Holafly, lui, martèle que les données sont illimitées, et précise dans ses termes et conditions que « la couverture et les performances de votre accès internet peuvent être assujettis à des limites d’utilisation spécifiques au fournisseur d’accès dont elles dépendent (…) si votre utilisation est jugée excessive ou impactant négativement les performances du réseau pour d’autres utilisateurs ».

Allez, une dernière photo pour la route // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

De notre côté, nous n’avons pas eu de problème particulier : étant en vacances, nous n’avons pas passé notre temps sur le téléphone. À creuser cependant pour les télétravailleurs, surtout que certaines eSIM limitent le partage de connexion (500 Mo par jour chez Holafly) ou le bloquent carrément.

Reste que Saily est ici le moins avantageux, du moins pour notre usage. Pour 9 euros de plus, vous pouvez profiter de données « illimitées » chez Holafly. À l’inverse, si 10 Go suffisent pour vos usages (mail, navigation légère, réseaux sociaux), le forfait Saily à 39,70 € reste l’option la moins coûteuse.

La comparaison tarifaire ne s’arrête pas là, puisque, rappelons-le, les services eSIM ne représentent pas la seule option pour rester connecté à l’étranger, loin de là. Citons en vrac :

les cartes SIM physiques à acheter sur place ;

les options proposées par les opérateurs français, ces fameux pass à l’étranger ;

les forfaits mobiles français qui embarquent déjà des données à l’étranger et auxquels on peut souscrire juste pour une période de vacance.

Dans notre cas au Maroc, il faut bien avouer que ces trois alternatives étaient plus avantageuses que nos trois forfaits eSIM. J’aurai par exemple pu ajouter un pass valable 31 jours à mon forfait Orange : 29,99 euros pour 25 Go de données et 30 minutes d’appel. Sur place, j’aurai également pu acheter une carte SIM locale Orange pour moins cher.

Surtout, j’aurai pu souscrire le forfait 350 Go Spécial Voyage de RED, compatible avec le Maroc, pour 19,99 euros par mois + carte SIM à 10 euros. Une belle économie par rapport aux services eSIM testés ici, mais moins pratique à mettre en place — souscription et résiliation une fois rentré. Vous pouvez même basculer temporairement sur ce gros forfait, le temps des vacances, puis retourner sur votre forfait RED habituel une fois rentré.

Tout dépend de vos usages, mais surtout du temps passé à l’étranger : certaines options eSIM ne conviendront clairement pas à vos besoins. À noter qu’il est également possible d’acheter une eSIM pour des régions du monde, voire pour le monde entier, de quoi convaincre certains gros voyageurs.

Allez plutôt regarder par vous même si les forfaits eSIM vous conviennent :

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

200 Go Appels illimités 200 Go en France 30 Go en Europe 9.99€ /mois Découvrir RED Forfait

100 Go Appels illimités 100 Go en France 26 Go en Europe 6.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait 4G

Le petit 50 à 70 Go Appels illimités 50 Go – 70 Go en France 15 Go en Europe À partir de 4.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile