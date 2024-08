Même si l’eSIM peut représenter une solution pratique pour bon nombre de personnes, la carte SIM traditionnelle est loin d’être enterrée. Qu’en est-il pour vous ?

eSIM // Source : Jacob sur Pexels

L’eSIM a un avantage qui se résume très simplement : dématérialiser la traditionnelle carte SIM. De plus de smartphones sont compatibles et de plus en plus d’opérateurs mobiles proposent des forfaits eSIM.

D’aucuns pourraient croire que l’eSIM va donc être adoptée par un nombre croissant de personnes qui délaisseront alors leurs cartes SIM physiques.

Or, ce n’est pas forcément un constat qui s’impose lorsque nous nous renseignons autour de nous. Nous aimerions donc en avoir le cœur net.

Pour aller plus loin

Le transfert d’eSIM facilité par Android : comment ça fonctionne

Est-ce que vous vous servez d’une eSIM ?

Notre sondage cette semaine porte donc sur cette question : utilisez-vous une eSIM pour votre smartphone ? Nous imaginons que certaines personnes l’ont pleinement adoptée, d’autres pas du tout et que, au milieu, il y a aussi des gens qui s’en servent occasionnellement pour des voyages par exemple.

Pour apporter votre réponse, merci d’utiliser le module dédié ci-dessous.

Chargement Utilisez-vous une eSIM pour votre smartphone ? Merci d’avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s’il vous plait. Oui, ma SIM principale est une eSIM

Oui, régulièrement ou occasionnellement

Non, jamais

Vous pouvez évidemment étayer votre réponse dans la section des commentaires.

