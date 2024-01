Le transfert d’eSIM facilité par Android : comment ça fonctionne

Changer de forfait avec une eSIM, c'est facile. Mais changer de smartphone, c'est bien plus compliqué. Heureusement, une discrète mise à jour d'Android facilite grandement le processus de transfert d'eSIM.

Des utilisateurs Android ont remarqué la possibilité de transférer des cartes eSIM entre deux smartphones Android. On savait que Google travaillait à développer cette fonctionnalité, mais on ignorait son arrivée. De quoi faciliter le changement de smartphone à une heure ou l’eSIM tend à se démocratiser.

Comment fonctionne le transfert d’eSIM sur Android

Comme le rapporte Android Police, la fonctionnalité a été remarquée par certains nouveaux propriétaires de Pixel 8. Certains avaient d’ailleurs un autre Pixel, mais on se rend compte que cette fonctionnalité n’est pas uniquement disponible sur les smartphones de Google. Si tous les appareils Android (à partir d’une certaine version) semblent compatibles, ce n’est pas le cas chez tous les opérateurs. T-Mobile semble le premier opérateur téléphonique compatible, avec toutes ses marques à l’international (comme Deutsche Telekom en Allemagne).

Samsung aussi semble soigner ses efforts dans le transfert d’eSIM. La fonctionnalité avait été ajoutée dès One UI 5.1 (Android 13), mais ne l’offrait qu’entre appareils Galaxy. Désormais sur One UI 6, plus besoin de rester chez Samsung. Par ailleurs, sur Android, lorsqu’on entame la procédure de transfert d’eSIM, les autres smartphones à proximité peuvent recevoir une alerte « pop-up » pour installer la carte.

Le « problème » avec le transfert d’eSIM entre deux téléphones

Puisque l’eSIM n’est pas une carte SIM « physique » qu’on insère ou qu’on retire d’un appareil, on ne peut pas juste l’enlever de son ancien smartphone pour la placer dans le nouveau. Dans le cas de l’eSIM, les procédures de transfert sont variables d’un opérateur à l’autre. Dans la plupart des cas, il faut supprimer l’eSIM du premier smartphone et l’installer sur le nouveau à l’aide de son application. Il est également possible de générer un QR code avec le premier smartphone qu’on scanne avec le second.

Si l’arrivée d’une fonctionnalité nativement dans Android est une bonne nouvelle, sa disponibilité reste cantonnée au bon vouloir des opérateurs. Pour le moment, aucun opérateur français ne semble compatible.