Samsung One UI 5.1 : voici les nouveautés logicielles de la mise à jour

Samsung a profité de l'annonce de ses Galaxy S23 pour dévoiler One UI 5.1, la nouvelle mise à jour de son interface pour smartphones.

Comme on s’y attendait depuis quelques jours, Samsung a profité de la présentation des Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra pour faire le point sur les nouveautés logicielles à venir sur la mise à jour de One UI..

Comme l’indiquait déjà le site WinFuture le 28 janvier, la version 5.1 de One UI, lancée d’abord sur les nouveaux Galaxy S23, mise avant tout sur la personnalisation, sur la protection des données et sur l’ergonomie.

Concrètement, pour la personnalisation, Samsung va permettre aux utilisateurs de modifier davantage leur écran de verrouillage avec différents widgets et des polices qui pourront changer d’un smartphone à l’autre.

La protection de la vie privée mise en avant

Pour la sécurité, Samsung a développé un nouveau mode, baptisé « maintenance ». Celui-ci va permettre aux utilisateurs de verrouiller certains éléments de leur smartphone lorsqu’ils doivent s’en séparer — par exemple en le confiant à un technicien. Dès que ce mode est activé, certains éléments logiciels ne seront plus accessibles et les applications peuvent passer en privé. Il faudra alors que l’utilisateur passe par un mode de déverrouillage pour sortir du mode maintenance.

Samsung a également travaillé à améliorer l’intégration des applications Google. Concrètement, One UI 5.1 va par exemple permettre aux utilisateurs de partager un fichier dans Samsung Notes et collaborer dessus avec leurs proches au sein de Google Meet. Pour les utilisateurs de Galaxy Note ou de Galaxy S avec stylet, l’écriture manuscrite au stylet sera désormais transformée automatiquement en police textuelle dans Chrome ou dans YouTube pour écrire des commentaires.

Une intégration plus poussée dans la domotique

Enfin, Samsung étend les fonctionnalités liées à son écosystème avec la possibilité d’utiliser deux projecteurs The Freestyle en même temps afin de proposer une image plus large.

Mais au-delà de l’écosystème fermé de Google, Samsung a réaffirmé son intérêt dans le protocole domotique ouvert Matter en annonçant que sa propre station d’accueil SmartThings serait compatible avec le standard également utilisé par Philips Hue, Amazon ou Apple.

Dans un premier temps, One UI 5.1 sera disponible avec les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra. On ignore encore quand la mise à jour sera déployée vers les autres smartphones du constructeur coréen.

