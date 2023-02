Galaxy Unpacked : comment suivre l’annonce des Samsung Galaxy S23 ?

Le premier Galaxy Unpacked de 2023 s'apprête à dévoiler les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra, ainsi que de probables Galaxy Book. Il se tient ce 1er février 2023 à 19h.

Après des mois de fiches techniques dans la nature, de photos volées et autres fuites en tout genre, il est enfin temps pour Samsung de présenter officiellement les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra.

Comment suivre la conférence de Samsung en direct ?

Le Galaxy Unpacked a lieu ce mercredi 1er février à partir de 19h. Si vous souhaitez suivre les annonces en direct, vous pourrez vous rendre sur la chaîne YouTube du géant coréen.

Vous pourrez également suivre la conférence en notre compagnie sur notre chaîne Twitch. Sur le plateau seront présents, Arnaud Gelineau (animateur Frandroid), Nicolas Lellouche (Numerama) et Omar Belkaab (Frandroid).

Quels produits sont attendus pour cette conférence ?

Sans rien divulgâcher, il apparaît très clair que les Samsung Galaxy S23 seront les stars de la soirée. Les trois téléphones ont fait l’objet de multiples fuites et Samsung a même confirmé certains éléments comme la présence d’un capteur 200 mégapixels dans la gamme. La principale nouveauté cette année reposerait sur les performances des trois téléphones, puisqu’on devrait enfin assister au passage au Snapdragon pour l’Europe.

Pour le reste des produits attendus ce soir, on espère aussi la sortie des Galaxy Book, des laptops aux faux airs de MacBook, dont certains modèles auraient la capacité de faire tourner leur écran à 360 degrés.

Samsung devrait aussi présenter la dernière version de son interface, One UI 5.1. On espère des nouvelles de futures tablettes Galaxy, mais aucune rumeur ne laissait entendre une sortie en ce sens ces dernières semaines. Pour ce qui est des montres, des écouteurs ou encore des smartphones pliants, Samsung privilégie généralement le mois d’août.

