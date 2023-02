Samsung Galaxy S23 officialisé : bien plus performant mais surtout bien plus cher

Le Galaxy S23 a été officiellement présenté par Samsung. Écran, module photo, performances, prix et date sortie : on fait le point complet sur le modèle le plus abordable des nouveaux Galaxy S.

Chaque début de millésime, la nouvelle fournée de Galaxy S est attendue de pied ferme, elle qui constitue l’une des plus belles offensives annuelles sur le segment du haut de gamme. En ce mercredi 1er février, Samsung a ainsi tenu une grande conférence pour introduire ses Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra.

Comme à l’accoutumé, le premier nommé est le plus petit de la gamme, mais aussi le moins cher – nous y revenons à la fin de cet article. Débutons toutefois par son design somme toute conservateur d’une génération à une autre. Seul le bloc photo change de forme en se conformant au style du modèle Ultra.

Ici, une forme d’unité esthétique compose le trio, qui semble partager un même ADN visuel. L’an passé, le look du Galaxy S22 Ultra aurait récolté d’excellents retours de la part des utilisateurs. La firme coréenne a donc choisi de s’en inspirer ouvertement pour dessiner ses nouveaux Galaxy S23.

Au chapitre du poids et des dimensions, la donne ne change pas vraiment d’une année à une autre : 167 grammes, 70,9 x 146,3 x 7,6 mm. Rappelons ici l’excellente prise en main dont jouissait le Galaxy S22. On ne voit pas pourquoi le Galaxy S23 classique n’en profiterait pas autant. C’est en tout cas de bon augure.

Corning l’avait officiellement annoncé quelques jours plus tôt : tous les Galaxy S23 s’appuient sur un verre renforcé Gorilla Glass Victus 2 – à l’avant comme à l’arrière –, le meilleur jamais conçu par l’entreprise. De quoi résister à une chute d’un mètre sur un revêtement en béton, nous promet-on.

Outre l’aluminium plus robuste présent sur les tranches, le Galaxy S23 bénéficie d’une certification IP68 toujours bienvenue. Cela signifie qu’il est totalement protégé contre les poussières d’un côté, mais aussi 100 % étanche face à l’eau de l’autre. Difficile de faire mieux sur ce point.

Un écran toujours plus lumineux

L’écran est peu ou prou le même : 6,1 pouces, Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et Oled. Son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz chute jusqu’à 48 Hz selon vos usages. Il ne profite donc pas d’une large amplitude lui permettant de descendre jusqu’à 1 Hz lorsque cela est nécessaire. Dommage pour l’autonomie.

En revanche, Samsung a focalisé son attention sur la luminosité maximale de la dalle, calculée à 1750 cd/m². Soit la même valeur que l’Ultra. En plein soleil, vous n’aurez probablement aucun problème à consulter des contenus. Un test complet de Frandroid permettra de l’attester, ou pas.

L’expérience logicielle comblera les aficionados de One UI, avec sa version 5.1 – qui promet plus de personnalisation et de widgets – basée sur Android 13. Pour rappel, Samsung est un excellent élève en matière de mise à jour majeure d’Android : quatre années garanties, voire cinq années pour les patchs de sécurité. Un vrai gage de longévité.

Au chapitre de la photo, Samsung ne prend pas de risque et reprend la configuration de l’an passé qui nous avait apporté entière satisfaction :

Objectif grand-angle de 50 mégapixels (f/1.8) ;

Objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2) ;

Téléobjectif x3 de 10 mégapixels (f/2.4).

En réalité, seul l’appareil frontal gagne en mégapixels : 12 mégapixels (f/2.2). La vraie nouveauté se situe surtout au niveau de l’autofocus, qui a été amélioré. Aussi, la capture de vidéo en 8K peut s’effectuer en 30 FPS désormais, contre 24 FPS sur le Galaxy S22.

Les performances au cœur du projet

C’est le plus grand changement de cette fournée 2023 : la présence d’un Snapdragon 8 Gen 2 signé Qualcomm. Jusque-là, les dernières versions européennes des Galaxy S n’avaient droit qu’à une puce Exynos, qui s’est avérée sur le temps moins efficiente et performante que les SoC de Qualcomm.

Le Snapdragon 8 Gen 2 promet donc des gains considérables : +33 % au niveau du CPU (performances brutes), +43 % sur la partie graphique et +51 % au NPU (Neural Processor Unit), qui gère l’intelligence artificielle. Cette nouvelle puce devrait considérablement améliorer l’ensemble du système.

Le Galaxy S22 n’avait pas été à la hauteur sur le terrain de l’autonomie. On espère que son successeur haussera le niveau. Pour ce faire, Samsung a intégré une batterie plus généreuse en capacité énergétique : 3900 mAh. Le Snapdragon 8 Gen 2 devrait lui aussi jouer un rôle dans cette difficile équation.

En revanche, Samsung se moque toujours autant du monde avec sa charge de 25 W. Il serait temps de muscler son jeu et d’inclure des puissances de charge dignes de ce nom pour des smartphones aussi onéreux. C’est décevant, même si le gain d’autonomie promis sur le papier vient tempérer ce point noir.

5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, double haut-parleur compatible Dolby Atmos : voici les derniers éléments techniques à retenir de ce Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23 : prix et date de sortie

Quant aux prix, le couperet est tombé. Et comme le prédisaient les nombreuses fuites à ce sujet, Samsung a considérablement augmenté ses tarifs : de 100 euros plus précisément, pour la version avec 128 Go de stockage.

Galaxy S23 (8 + 128 Go) : 959 euros ;

Galaxy S23 (8 + 256 Go) : 1019 euros.

L’appareil est décliné en quatre coloris de série : blanc crème, noir, vert et rose lavande. Deux autres couleurs sont disponibles en exclusivité sur le site de Samsung, que sont le Lime et le Graphite.

Fixées du 1er au 16 février, les précommandes incluent 150 euros de bonus de reprise sur votre ancien smartphone, avec un bonus de stockage sur votre nouveau modèle. Exemple : si vous achetez le Galaxy S23 à 128 Go de stockage avec le bonus de reprise, Samsung vous fournit directement le modèle de 256 Go, sans hausse de prix.

Les ventes officielles débuteront ensuite le 17 février 2023.

