Galaxy S25 : cette nouvelle fonctionnalité pourrait bientôt être disponible sur d’autres smartphones Samsung

La fonctionnalité exclusive Now Brief, introduite avec la série Galaxy S25, pourrait prochainement s’étendre à d’autres appareils Samsung. Cette option, qui résume quotidiennement vos tâches, actualités, événements et autres informations personnalisées, semble en effet accessible via des manipulations spécifiques sur plusieurs smartphones plus anciens.

Un utilisateur sur X a récemment découvert la page de paramètres de Now Brief sur son Galaxy S24 fonctionnant sous une version bêta de One UI 7.

En utilisant un lanceur d’activités, il a réussi à accéder à cette fonctionnalité cachée. Une analyse plus poussée a montré que d’autres modèles, comme les Galaxy S23, Z Fold 6, Z Flip 6 et même le Galaxy S10, disposent également du code de Now Brief.

Cependant, bien que les paramètres soient visibles, l’interface principale n’est pas encore fonctionnelle. Les utilisateurs intéressés peuvent tout de même ajouter un raccourci vers la page des paramètres sur leur écran d’accueil, mais ils devront attendre la version stable de One UI 7 pour possiblement activer pleinement cette fonctionnalité.

Une disponibilité élargie imminente

Selon Samsung, la version stable de One UI 7 commencera à être déployée à partir du 7 avril sur les séries Galaxy S24, Z Fold 6 et Z Flip 6. Par la suite, d’autres appareils, comme les Galaxy S23, devraient recevoir la mise à jour au cours des semaines suivantes. Cela pourrait marquer l’arrivée officielle de Now Brief sur ces smartphones, intégrant encore davantage les outils d’intelligence artificielle déjà présents dans One UI 7.

En plus de résumer votre journée, cette fonctionnalité peut afficher des rappels importants, des informations météo et même des données sur votre bien-être, comme les niveaux d’énergie ou les habitudes de sommeil. Bien que son utilité reste relative selon les utilisateurs, sa possible disponibilité sur des modèles plus anciens montre bien que Samsung souhaite rendre ses technologies accessibles à un plus grand nombre, même si cela doit passer par une période d’exclusivité sur les modèles les plus récents.