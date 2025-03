L’exclusivité de Now Brief sur Galaxy S25 : choix stratégique ou oubli ?

Pourquoi Samsung garde Now Brief pour ses seuls Galaxy S25 ?

Samsung Now Brief sur Galaxy S25 Plus // Source : ElR – Frandroid

Samsung a annoncé la date de déploiement de One UI 7 sur ses anciennes générations de smartphones et tablettes. Ce sera le 7 avril. Nous avons déjà vu que l’on y aura accès qu’en partie. Certaines fonctions seront portées sur la génération 2024, un peu moins sur celle de 2023 et l’on ne parle actuellement que des smartphones haut de gamme (Galaxy S et Z).

Mais en déroulant le communiqué de Samsung, on s’aperçoit qu’il y a une fonction que Samsung réserve uniquement aux Galaxy S25 et qu’il est impossible d’avoir avec aucun autre appareil pour le moment. Cet outil, c’est Now Brief.

Elle agit comme un centre d’information personnalisé qui fournit des mises à jour et des informations pertinentes tout au long de la journée, en fonction de vos habitudes d’utilisation et du moment de la journée.

Pour le moment, elle ne s’appuie que sur une sélections d’applications (Samsung Gallery et Samsung Health ou Google Maps et YouTube). Dans un futur proche, d’autres devraient venir se brancher dessus pour apporter encore plus de données au système et rendre plus pertinent et complet son côté résumé en temps réel en un seul endroit.

La raison technique

En février dernier, on pouvait lire Sally, vice-présidente exécutive et responsable de l’équipe de R&D chez Samsung au sujet de Now Brief. Une fonction qui a demandé deux à trois ans de développement à ses équipes et qui s’appuie sur les ressources NPU du smartphone. En l’occurrence, Now Brief nécessite « des chipsets et du matériel avancés comme ceux trouvés dans la série Galaxy S25 avec le Snapdragon 8 Elite ».

La raison commerciale

C’est la raison technique qui doit expliquer pourquoi Now Brief n’est pas porté sur les Galaxy S23 et S24. Mais elle ne saurait être unique. Il y a bien entendu un aspect stratégique.

Now Brief est une fonction Samsung et non pas créée en partenariat avec Google, contrairement à Cross App, par exemple. Samsung a donc tous les droits dessus.

En réservant une fonction à ses Galaxy S25, le constructeur leur laisse au moins cet attrait. Puisqu’il faut le rappeler, s’ils sont de très bons smartphones, les Galaxy S25 ne demeurent qu’une petite évolution de la génération précédente que l’on ne cesse de toujours recommander chaudement.