Sans Galaxy S25, vous n’aurez pas cette fonction Galaxy AI

Avec One UI 7, Galaxy AI a fait peau neuve, accueillant de nombreuses nouvelles fonctions. L’une d’entre elles, au moins, ne verra pas le jour sur des appareils anciens.

Galaxy S25+ // Source : ElR – Frandroid

Habituellement on a la chance de voir débarquer la nouvelle version du logiciel de Samsung sur les smartphones de générations précédentes. Avec l’arrivée des fonctions d’intelligence artificielles l’an dernier, on a pu voir une gradation dans les fonctions distribuées, en fonction de l’ancienneté de son appareil.

Les Galaxy S21 n’avaient ainsi eu droit qu’à Entourer pour rechercher, système ô combien basique aujourd’hui.

Dans une interview relayée par le site indonésien de Samsung, Sally, vice-présidente exécutive et responsable de l’équipe de R&D chez Samsung, explique que One UI 7 a demandé de deux à trois ans de développement à ses équipes.

Un besoin incompressible de puissance NPU

Parmi les nouveautés, une large partie du pan IA a été élaborée en se basant sur les dernières innovations matérielles. « Les fonctionnalités d’IA sur les appareils Samsung sont divisées entre celles qui reposent sur le matériel et celles qui s’exécutent à distance. Les fonctionnalités d’IA qui exploitent le traitement sur l’appareil nécessitent des chipsets et du matériel avancés comme ceux trouvés dans la série Galaxy S25 avec le Snapdragon 8 Elite. »

C’est le cas notamment de Now Brief, confie Sally, une fonction qui nécessite un NPU puissant. Aussi, est-il à prévoir que Now Brief ne sera pas déployé sur les générations précédentes ou peut-être au maximum sur le Galaxy S24 Ultra, seul modèle à être en Snapdragon 8 Gen 3. Les autres S24 s’étaient contentés de l’Exynos 2400, moins performant.

La responsable R&D de Samsung ajoute qu’ils continuent à chercher des moyens d’adapter les fonctions de Galaxy AI à des appareils plus modestes. Cela passe beaucoup par l’exploitation via le Cloud et non plus en local à cause du manque de performances de ces appareils.