One UI 6.1 est en cours de déploiement sur les Galaxy S21 et S22

Les Galaxy S21 et S22 sont en train de recevoir leur mise à jour en One UI 6.1. Celle-ci apporte notamment des fonctions de Galaxy AI sur ces anciens smartphones.

Samsung est en train de déployer One UI 6.1 sur ses Galaxy S21 et Galaxy S22. Pour l’instant, cette mise à jour n’est disponible qu’en Corée, mais elle permet de voir les évolutions auxquelles on aura bientôt droit chez nous.

Samsung avait confirmé il y a quelques semaines que ses utilisateurs de Galaxy S21 et Galaxy S22 auraient bien droit à la dernière version de son logiciel, One UI 6.1. Outre ses améliorations cosmétiques et de sécurité, cette mise à jour est surtout attendue sur ces modèles pour ses fonctionnalités d’IA générative. Les Galaxy S24 sont la figure de proue de l’écosystème Galaxy AI de Samsung.

One UI 6.1 Galaxy S22 // Source : @tarunvats33 One UI 6.1 Galaxy S21 // Source : @tarunvats33

Une seule fonction IA pour les S21

Bien que sortis en 2021 et 2022, les Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S22, S22+ et S22 Ultra bénéficient tout de même de quelques nouveautés liées à l’intelligence artificielle. SamMobile qui relaye l’information publiée par @tarunvats33 sur X, indique que les Galaxy S22 sont les mieux servis avec la plupart des fonctions de Galaxy AI, dont vous pouvez retrouver notre test ici. Pour les Galaxy S21, il faudra faire avec une seule fonction IA : Circle to Search. Celle-ci permet d’effectuer une recherche sur Internet à partir d’une zone de l’écran sélectionnée à la main.

La mise à jour vers One UI 6.1 pèse 3 Go sur les Galaxy S22. Elle doit être moindre sur les S21. Espérons qu’elle se fasse moins dans la douleur que pour les Galaxy S23. Il y a quelques jours, des utilisateurs de Galaxy S23 se plaignaient de problèmes de charge, de chauffe ou encore de performances après avoir effectué la mise à jour.