One UI 6.1 arrive sur les Galaxy S22 et bien d’autres Samsung

Possesseurs de Galaxy S22, réjouissez-vous ! Samsung vient d’annoncer que One UI 6.1 et Galaxy AI serait finalement déployé sur toute la gamme S22 et plus encore.

En mars dernier, Samsung annonçait porter sa mise à jour One UI 6.1 sur les Galaxy S23, Z Flip 5, Z Fold 5 et Tab S9. En revanche, les générations précédentes restaient au placard.

On relevait alors l’absence criante des Galaxy S22 qui partagent pourtant le même SoC que le Galaxy S23 FE, lequel bénéficie de One UI 6.1 et de ses fonctions d’intelligence artificielle. C’était incompréhensible. TM Roh, responsable de la division smartphones de Samsung, avait alors précisé lors d’une réunion d’actionnaires qu’ils étudiaient la faisabilité de ce portage.

One UI 6.1 arrive finalement sur les S22

Finalement, dans un communiqué publié aujourd’hui sur son site, Samsung annonce officiellement que les Galaxy S22 pourront finalement profiter de One UI 6.1 et donc de Galaxy AI. Cette bonne nouvelle ne vient pas seule puisque c’est en réalité tout le haut de gamme Samsung de 2022 qui est concerné par cette mise à jour d’importance. Voici la liste complète :

La mise à jour de ces appareils en One UI 6.1 sera effective en mai, précise Samsung.

Les fonctions Galaxy AI à retrouver sur les Galaxy de 2022

Pour rappel, One UI 6.1 apporte l’ensemble des fonctionnalités Galaxy AI mises en avant par les Galaxy S24. L’intelligence artificielle générative est une brique majeure pour Samsung en 2024. Nous avons d’ailleurs testé dans ce dossier dédié les multiples fonctions d’IA proposées par la firme coréenne, tant en photo qu’en vidéo ou même dans les conversations.

Les appareils Samsung de 2022 qui seront bientôt mis à jour auront accès à un ensemble de fonctions énoncées par Samsung :

Circle to Search, qui lance une recherche à partir d’une zone entourée sur l’écran.

Live Translate, qui traduit en temps réel dans 13 langues.

Note Assist, qui aide à retranscrire des notes manuscrites et les résumer.

Photo Assist, qui améliore les photos automatiquement.

Chat Assist, qui traduit de manière transparente les discussions entrantes et sortantes en temps réel.

Interpreter, qui offre une traduction instantanée des conversations en face à face.

Transcript Assist, qui écrit, traduit et résume des conversations.

Browsing Assist, qui propose une navigation avec une option de résumé et une option de traduction.

Generative Edit, qui édite des photos avec l’IA

Edit Suggestion, qui offre une expérience d’édition instantanée reposant sur des suggestions de retouche résultant de l’analyse des contenus consultés

AI-Generated Wallpaper, qui génère des fonds d’écran à partir de mots-clés.

Des fonctions IA prévues pour les Galaxy S21 ?

Samsung ne s’arrêterait pas là. Avant d’être officialisée, la mise à jour des S22 était apparue sur un forum coréen de Samsung. Un représentant de la marque y mentionnait cette nouvelle ainsi que la mise à jour à venir sur les S21. Les Galaxy haut de gamme de 2021 pourraient avoir accès prochainement à des fonctions IA, mais la sélection serait plus limitée. On parle de Entourer pour rechercher et de la Rédaction Magique.

Et ce ne serait pas étonnant qu’une génération de plus soit investie de fonctions issues de Galaxy AI tant Samsung a mis un point d’honneur à marteler le marché avec sa solution. TM Roh, responsable de la division smartphones de Samsung, précisait que Samsung voulait « dominer le marché » de l’IA. C’est en cours.