Samsung One UI 6.1 : la mise à jour qui va vite doper votre smartphone (si compatible)

One UI 6.1 (Android 14) arrive sur une sélection de smartphones et tablettes Samsung dès la fin du mois. Cette interface apporte les fonctions de Galaxy AI aux anciennes générations.

Samsung apporte son interface One UI 6.1 à quelques-uns de ses anciennes références haut de gamme, de quoi leur faire profiter de ses avancées en termes deintelligence artificielle et de « dominer le marché », des dires de son vice-président.

En janvier dernier, les Galaxy S24 ont été lancées sous Android 14 avec One UI 6.1. Leur constructeur avait alors promis que cette version serait portée sur des appareils existants avant la fin du premier semestre 2024.

Quels Galaxy passent en One UI 6.1 ?

Parole tenue pour Samsung qui annonce aujourd’hui le déploiement de One UI 6.1 sur les Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 et les Galaxy Tab S9. Ne vous ruez pas sur vos smartphones ou tablettes, la disponibilité de la mise à jour en question sera effective à la fin du mois, sans plus de précision. Pour être exhaustif, voici tous les modèles concernés par cette update :

Le Galaxy S22 brille par son absence. Bien qu’âgé de deux ans, il partage le même SoC Exynos 2200 que le Galaxy S23 FE chez nous. Aussi, n’est-il aucunement limité matériellement pour accueillir One UI 6.1 et ses fonctions IA.

Galaxy AI, c’est quoi ?

Arrivé avec les Galaxy S24, Galaxy AI rassemble l’ensemble des fonctions d’intelligence artificielle disponibles dans le nouveau flagship de Samsung. Flagship n’est pas un terme pris au hasard puisque Galaxy AI se réserve au haut de gamme pour l’instant. Même les modèles de 2023 concernés par la mise à jour ne sont que des appareils premium. Ainsi, les Galaxy A35 et A55 que l’on a pris en main ne profiteront pas de ces avancées technologiques.

L’intelligence artificielle de Samsung touche de multiples aspects de son système. En photo, elle est proactive en proposant des modifications pour ajuster les clichés. L’IA générative permet de détourer un élément d’une photo et de le déplacer dans l’image en en modifiant les propriétés.

En vidéo, c’est le slow-mo qui s’invite en post-production, même si votre prise d’origine est en 30 ou 60 ips, l’IA la transforme en 240 ips par interpolation. Dans les messages, l’IA propose de reformuler votre texte en fonction du ton souhaité.

Les conversations sont aussi touchées avec un système de discussion générant automatiquement des traductions pour les deux personnes parlant face-à-face. Plus fort, cet outil est appliqué aux appels, mais avec moins de brio.

Et ce ne sont que quelques exemples. Nous avons testé en long et en large les fonctions IA du Galaxy S24 dans ce dossier dédié. Ce sont les mêmes dont profiteront les appareils mise à jour en One UI 6.1.

Le plein de fonctions IA, mais à quel prix ?

Fin 2023, la sélection d’appareils retenue par Samsung pour One UI 6.1 avaient déjà bénéficié de l’apport d’Android 14 ainsi que de One UI 6.0. Stratégiquement, la mise à jour en One UI 6.1 semble plus importante pour Samsung. Dans son communiqué, la marque avance qu’en apportant cette version à plus de modèles, « Samsung Electronics offrira l’expérience Galaxy AI à davantage d’utilisateurs et dominera le marché », en visant 100 millions de smartphones équipés de sa solution d’intelligence artificielle.

Reste à savoir combien de temps les utilisateurs conserveront Galaxy AI à cause de son modèle économique qui reste à définir. En ce qui concerne les Galaxy S24, Samsung a annoncé une gratuité sur deux ans. Il explique ensuite qu’ils n’ont pas encore décidé comment rentabiliser leur investissement dans l’intelligence artificielle après 2025. Les fonctions de base pourraient demeurer gratuites, mais les nouvelles options d’IA plus puissantes ajoutées par la suite pourraient n’être accessibles que moyennant un abonnement payant.