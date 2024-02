Samsung : les fonctionnalités IA arrivent très bientôt sur les anciens appareils Galaxy

La suite logicielle Galaxy AI arrive dès le mois prochain sur plusieurs autres appareils Samsung Galaxy, qui bénéficieront de 9 nouvelles fonctionnalités issues de la gamme Galaxy S24.

Ce n’était qu’une question de temps avant que les anciens appareils Samsung profitent de certaines fonctionnalités IA issues de la gamme Galaxy S24. C’est via la mise à jour One UI 6.1 que plusieurs smartphones du constructeur (et une tablette) vont accueillir ces nouvelles options, même si Samsung était jusqu’à maintenant assez flou sur son planning.

Après quelques semaines de teasing et fuites, le constructeur sud-coréen a confirmé la date du déploiement plus massif de son nouveau système.

One UI 6.1, c’est pour le mois prochain

Dans un communiqué officiel publié sur son site (via SamMobile), Samsung annonce la disponibilité de sa suite Galaxy AI pour les appareils dont nous connaissions déjà l’identité : les smartphones Galaxy S23 (y compris le S23 FE), le Z Flip 5, le Z Fold 5 et la gamme de tablettes Galaxy Tab S9.

Ces derniers commenceront à recevoir la mise à jour One UI 6.1 à partir de la fin du mois de mars. On s’attend donc à un déploiement progressif, qu’on imagine d’abord sur les S23. Samsung précise d’ailleurs son objectif « d’offrir [Galaxy AI] à plus de 100 millions d’utilisateurs de Galaxy d’ici 2024 ».

Les fonctionnalités IA concernées sont au nombre de neuf. Trois d’entre elles vont aideront à « transcender les barrières » du langage selon Samsung : Live Translate, pour traduire en direct vos appels téléphoniques dans d’autres langues. Chat Assist, pour traduire vos textes en deux clics et ajuster le ton de vos messages. Et enfin Interpreter, pour diviser votre écran en deux afin d’afficher les traductions lors d’une conversation dans plusieurs langages.

Trois autres visent à booster votre productivité : Note Assist, pour générer en quelques secondes des résumés de texte à la manière de ChatGPT, mais aussi vous aider à formater vos textes. Circle to Search With Google, aussi implémenté sur les Google Pixel, vous permettra de rechercher sur Google n’importe quel écran présent sur vos écrans.

Enfin, les fonctionnalités IA pour vos photos et vidéos débarqueront sur les anciens appareils Galaxy. On vous parlait récemment de l’Instant Slow-mo, pour générer des ralentis sur des vidéos déjà tournés, mais aussi de Generative Edit, pour exploiter toute la puissance de l’IA générative dans l’édition de vos photos, en repositionnant des objets ou recadrant l’image.