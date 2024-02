One UI 6.1 arriverait très bientôt sur les Galaxy S23 avec une petite nouveauté attendue

Pour l'instant réservées aux nouveaux Galaxy S24, One UI et les fonctionnalités liées à Galaxy AI pourraient arriver sur les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra plus tôt que prévu : dès le mois mars.

Quand arriveront One UI 6.1 et la plateforme Galaxy AI sur les Galaxy « S » d’ancienne génération ? À cette question, il se peut que nous ayons désormais un début de réponse. Alors que de précédentes rumeurs évoquaient sans trop de précision un déploiement quelque part sur le premier semestre 2024, un leaker (Bennett Buhner) laisse cette semaine entendre que One UI 6.1, et les nouveautés qu’il embarque, pourraient en fait se concrétiser très bientôt sur les Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra. En l’occurrence dès le mois prochain, en mars.

Pour rappel, cette version de One UI, et la plateforme Galaxy AI qu’elle a introduite, sont pour l’instant réservées aux nouveaux Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra lancés mi-janvier. Samsung a bien promis de les déployer sur ses anciens modèles haut de gamme, mais la marque n’a, à ce stade, pas encore annoncé de date précise, ni donné beaucoup de détails à ce propos.

OneUI 6.1 bientôt sur les Galaxy S23 ?

Un autre leaker (Tarun Vats) va dans le même sens que Bennett Buhner concernant un déploiement en mars de One UI 6.1 sur les Galaxy S23. L’intéressé, qui se contente pour sa part de spéculer, estime que la mise à jour pourrait en l’état y être déployée entre le 11 et le 13 mars… ou entre les 18 et 20 mars prochains.

Selon toute logique, et si ces prédictions se confirment, One UI arriverait aussi sur d’autres appareils que la famille des Galaxy S23. On sait par exemple qu’on peut l’attendre sur les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5. En revanche, difficile d’être optimistes pour les appareils plus anciens, Samsung ayant déjà précisé n’avoir aucune intention de rendre Galaxy AI rétrocompatible sur ses produits lancés il y a deux ans ou plus. En clair, et contrairement à ce qu’avance Tarun Vats, les Galaxy S22 devraient donc être délaissés.