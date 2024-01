Galaxy AI payant ? Samsung précise ses plans pour les smartphones Galaxy

Samsung a misé énormément sur l'IA pour ses Galaxy S24. Pourtant, Galaxy AI serait offert pendant seulement deux ans. Et après ? Justement, le fabricant coréen a apporté quelques précisions sur cet aspect dans un podcast du média The Verge.

Samsung mise gros sur l’intelligence artificielle, et ça se voit avec leur dernier lancement, les Galaxy S24. Ils ont lancé une campagne publicitaire massive pour promouvoir ces nouveaux bijoux technologiques, en mettant en avant Galaxy AI. Sur ses publicités TV, ou celles sur YouTube, on ne voit pas « Galaxy S24 », mais « Galaxy AI ».

Les nouvelles fonctions IA des Galaxy S24 sont un vrai tournant, et le mieux, c’est que certaines de ces fonctionnalités vont aussi débarquer sur des modèles plus anciens.

Si vous avez eu l’occasion de lire le test du Galaxy S24 Ultra, vous avez dû remarquer que l’IA est le gros plus de ces nouveaux modèles. Samsung n’a peut-être pas été le premier sur le coup de l’IA dans les smartphones, mais ils sont les premiers à parier dessus à fond.

C’est de l’IA intégrée directement dans le téléphone, mais aussi d’IA qui fonctionne via le cloud, et même en collaboration avec Google, pour tout, de la prise de notes améliorée aux modifiions de photos à la volée.

Et après 2025 ?

Samsung offre l’utilisation de Galaxy AI gratuitement pendant deux ans, alors que les Galaxy S24 bénéficieront de sept ans de mises à jour logicielles. Mais après ces deux années gratuites, qu’est-ce qui va se passer ? TM Roh, un des responsables de Samsung Electronics, a donné quelques indices.

En gros, ils ont mis le paquet sur le développement de leur propre modèle de langage, mais ils n’ont pas encore décidé comment ils allaient rentabiliser cet investissement après 2025. TM Roh a quand même laissé entendre que les fonctionnalités de base de l’IA pourraient rester gratuites, ce qui est une bonne nouvelle.

Mais Samsung ne s’arrête pas là. Ils pensent déjà à de nouvelles fonctionnalités d’IA plus avancées qui seraient proposées via un abonnement payant. Comme le dit TM Roh, il y a des gens qui se réjouiront avec les fonctionnalités gratuites, mais d’autres qui voudront aller plus loin et qui seront prêts à payer pour ça.

Et pour finir, Samsung a un plan ambitieux : ils veulent mettre le Galaxy AI sur 100 millions d’appareils cette année, et pas seulement sur les Galaxy S24. On parle aussi de la famille Galaxy S23, des Galaxy Z Fold 5 et Flip 5, et même de la Galaxy Tab S9. Tout ça devrait arriver avant la fin du premier semestre.