Galaxy S24 : Galaxy AI pourrait rapidement devenir payant

La fonction star des Galaxy S24 est sans aucun doute Galaxy AI : l'intelligence artificielle est omniprésente dans les nouveaux smartphones.

Sans surprise, Galaxy AI était la star de la conférence Galaxy Unpacked. Avec des Galaxy S24 un peu maigre en nouveauté matérielle, Samsung a mis le paquet sur les nouveautés logicielles. Samsung a même fait la promesse de battre Apple sur son terrain.

Pour le moment, toutes les fonctions Galaxy AI sont totalement gratuites. Mais à l’image de la communication par satellite sur iPhone, ce qui était gratuit au départ pourrait devenir payant à l’avenir. C’est ce que laisse penser la communication de Samsung.

Une erreur de communication ?

C’est une note de bas de page sur le site de Samsung qui a révélé cette idée. Depuis, le constructeur a supprimé cette note entièrement. On ne sait donc pas si Samsung n’était pas prêt à le révéler ou si le constructeur a abandonné l’idée pendant la production. Voici ce que l’on pouvait y lire.

Les fonctionnalités d’intelligence artificielle Galaxy AI seront fournies gratuitement jusqu’à la fin de 2025 sur les appareils Samsung Galaxy pris en charge. Des conditions différentes peuvent s’appliquer aux fonctionnalités d’IA fournies par des tiers.

Samsung a donc visiblement envisagé de rendre payantes les fonctions Galaxy AI à partir de 2026. Même si ce n’est visiblement plus à l’ordre du jour, cela interroge.

Monétiser l’IA

Depuis les premiers succès de ChatGPT, la question des méthodes de monétisation de l’IA se pose. Comment gagner de l’argent avec un outil que les gens utilisent gratuitement et qui doit vous rendre des réponses neutres.

Microsoft a récemment dévoilé un abonnement à 22 euros par mois pour utiliser l’IA générative dans ses outils Word, Excel et PowerPoint. Samsung rêve peut-être de créer le même genre d’option pour ses futurs appareils. De son côté, Google semble vouloir proposer des fonctions gratuites, mais continuer de se reposer sur la publicité pour se rémunérer.

Si les fabricants comme Apple et Samsung parviennent à instaurer un abonnement pour l’IA, alors ils auront réussi à créer un nouvel abonnement accompagnant leur smartphone. Une façon de renforcer encore un peu l’écosystème et contraindre le consommateur.

Rappelons que l’IA générative consomme aujourd’hui beaucoup de ressources. Que ce soit pour la création des réponses ou l’entrainement, les géants font appel à des fermes de serveurs massives, pour le plus grand bonheur de Nvidia. Tout cela a donc un coût très important dont on cherche encore la rentabilité. Dans le cas du Galaxy S24, Samsung promet de faire un certain nombre d’opérations directement sur l’appareil, à un coût réduit donc.

L’incertitude autour du coût de l’IA est aussi nourrie par les procès en cours. OpenAI (ChatGPT) a récemment avoué le vol massif de données qui ont permis d’entrainer son IA.