Prise en main du Samsung Galaxy S24 Ultra : le meilleur ami de l’IA

Chez Samsung, l’adjectif « Ultra » sonne comme une promesse. Lorsque ce suffixe figure dans le nom d’un smartphone de la marque corĂ©enne, on sait que cette dernière le prĂ©sente comme un bijou technologique, quintessence de son savoir-faire. Le Galaxy S24 Ultra qui vient d’ĂŞtre annoncĂ© a donc du pain sur la planche pour ĂŞtre Ă la hauteur des attentes.

Nous avons pris en main le Samsung Galaxy S24 Ultra pour avoir une idĂ©e de ce qu’il valait et vous livrer nos premières impressions. Et il y a surtout des choses Ă dire sur le design l’intelligence artificielle et la photo.

Design en titane et Ă©cran plat

Lorsque je saisis le Samsung Galaxy S24 Ultra pour la première fois, je ressens immĂ©diatement une diffĂ©rence par rapport au Galaxy S23 Ultra que j’ai dans l’autre main. Pourtant le constructeur n’a pas pris de risque particulier sur le design, les deux smartphones se ressemblent Ă©normĂ©ment. On sent bien qu’ils appartiennent Ă la mĂŞme lignĂ©e.

Titane subtil

Ainsi, ce sont de petites évolutions qui font toute la différence. Commençons par le cadre en titane. Le Galaxy S24 Ultra marche dans les pas des iPhone 15 en replaçant le matériau au niveau de ses tranches.

Son prĂ©dĂ©cesseur se nippait d’aluminium, un mĂ©tal dĂ©jĂ lĂ©ger. Ainsi, sur la balance, le Galaxy S24 Ultra n’est pas soudainement moins lourd grâce au titane. Pourtant, en main, il paraĂ®t un chouĂŻa plus aĂ©rien, plus dĂ©lestĂ©.

J’aurais bien du mal Ă expliquer pourquoi. Quoi qu’il en soit, le toucher du titane paraĂ®t plus subtil, mieux Ă©quilibrĂ© aussi sur ce grand smartphone. Un joli plus en somme. Samsung promet d’ailleurs que cela permet de mieux rĂ©sister aux Ă©gratignures. Ajoutez Ă cela du Gorilla Glass Armor Ă l’avant et on devrait avoir un Galaxy S24 Ultra traversant les annĂ©es sans sourciller.

L’Ă©cran incurvĂ© tire sa rĂ©vĂ©rence

« Écoutez-le tenir, le plat pays qui est le mien », chantait Jacques Brel en 1962. En 2024, le refrain chez Samsung est un peu différent. « Regardez-le briller, le plat écran qui est le mien », clame le Galaxy S24 Ultra.

Pardonnez mon lyrisme belge, mais c’est mine de rien un changement historique chez Samsung. Je me rappelle encore de l’Ă©tonnement que j’avais ressenti devant le Galaxy S7 Edge Ă l’Ă©poque avec son Ă©cran très incurvĂ© sur les bords.

Au fil des annĂ©es, cette incurvation s’est Ă©tiolĂ©e jusqu’Ă n’ĂŞtre qu’une très lĂ©gère courbure sur le S23 Ultra. Avec le Galaxy S24 Ultra, Samsung repart sur de nouvelles bases en optant pour un Ă©cran plat plus dans l’air du temps.

Visuellement, c’est très rĂ©ussi. L’Ă©cran de 6,8 pouces en impose et donne un air très affirmĂ©, presque brut au tĂ©lĂ©phone. Cet Ă©cran plat associĂ© au nouveau cadre en titane ne provoque pas de problème particulier Ă la prise en main. La jonction entre les deux Ă©lĂ©ments est très bien finie, les angles ne sont pas tranchants comme je le craignais de prime abord.

CoĂŻncidence : les contours noirs autour de l’Ă©cran sont affinĂ©s et parfaitement homogènes. Finie la bordure infĂ©rieure plus large que les autres. Ça rend très bien sous les yeux.

Pour l’Ă©cran en lui-mĂŞme, notez aussi que l’on a toujours droit Ă une dĂ©finition QHD+ avec une dalle Amoled et LTPO qui permet un taux de rafraĂ®chissement adaptatif allant de 1 Ă 120 Hz. Samsung oblige, on est sur de l’excellentissime excellence au niveau de la qualitĂ© d’affichage. Et Ă cela s’ajoute une luminositĂ© max promise Ă 2600 cd/m².

L’IA est partout

Certes, le Galaxy S24 Ultra connait des Ă©volutions Ă l’extĂ©rieur. Or, Ă l’intĂ©rieur, c’est carrĂ©ment une rĂ©volution qui nous attend selon Samsung. Nous sommes en 2024 et Ă©videmment le constructeur n’est pas insensible Ă la grande tendance de la tech : l’intelligence artificielle.

J’ai pu me confronter Ă la plupart des nouveautĂ©s logicielles qui en dĂ©coulent. Ainsi, je vous invite Ă consulter mon article de dĂ©couverte des fonctions IA des Samsung Galaxy S24 pour aller un peu plus loin dans les dĂ©tails.

Quoi qu’il en soit, l’idĂ©e gĂ©nĂ©rale est assez simple Ă retenir. L’IA s’invite Ă divers endroits clĂ©s de l’expĂ©rience utilisateur. On la trouve par exemple dans le clavier Samsung installĂ© par dĂ©faut sur le tĂ©lĂ©phone.

Ainsi, si vous Ă©crivez un texte, peu importe sur quelle plateforme, et que vous n’ĂŞtes pas totalement satisfait de la manière dont vous avez tournĂ© vos phrases, vous pouvez vous tourner vers l’IA pour avoir quelques suggestions de reformulation.

Formelle, polie, décontractée, etc. À vous de choisir la version qui vous convient. Sur mes quelques tentatives, ça fonctionne très bien !

L’IA est aussi au rendez-vous pour vos interactions Ă la voix. J’appelle ainsi une employĂ©e de Samsung parlant corĂ©en… et je la comprends ! L’intelligence artificielle assure la traduction en temps rĂ©el. Mon interlocutrice parle, une voix synthĂ©tique rĂ©pète ses propos en français. Je rĂ©ponds dans la langue de Molière, et hop l’IA intervient Ă nouveau pour une traduction dans l’autre sens.

MalgrĂ© quelques imperfections, la conversation se dĂ©roule très bien. L’IA propose mĂŞme une retranscription de la conversation.

L’intelligence artificielle fait Ă©galement office de traductrice pour des conversations en face Ă face. Je suis surtout impressionnĂ© par sa capacitĂ© Ă proposer un rĂ©sumĂ© court et concis de la conversation que je viens d’avoir avec une personne en face de moi, mĂŞme en langue Ă©trangère.

En effet, suite Ă une conversation orale, l’IA sait retenir les points les plus importants de la discussion et les organise en liste Ă puces. Très pratique pour Ă©viter de relire toute la transcription.

CĂ´tĂ© photo, la retouche prend une nouvelle dimension. On peut dĂ©placer des personnes ou des objets dans une scène et l’IA sait, la plupart du temps, combler efficacement le vide ainsi crĂ©Ă©. Bluffant ! Plus pratique encore au quotidien : l’IA sauve les photos qui ne sont pas droites.

Si vous faites pivoter une photo lĂ©gèrement pour l’ajuster, vous perdez normalement les coins de l’image et devez rogner dedans pour en tirer quelque chose. Sur le S24 Ultra, l’IA vient complĂ©ter l’image de manière cohĂ©rente pour Ă©viter ce souci.

Pour la vidĂ©o, c’est le slow motion qui attire les regards. Quel que soit le nombre d’images par seconde de l’enregistrement original, l’IA peut le passer Ă 240 images par seconde pour crĂ©er un bel effet de ralenti. Pour cela, elle vient ajouter artificiellement des images Ă celles dĂ©jĂ existantes. Sur une vidĂ©o de moi en train de courir, on n’y voit que du feu.

Enfin, le Galaxy S24 Ultra profite aussi d’une fonction IA alimentĂ©e par Google cette fois-ci. Grâce Ă celle-ci, vous pouvez entourer un Ă©lĂ©ment sur votre Ă©cran et l’intelligence artificielle comprend de quoi il s’agit. Elle ouvre ainsi une fenĂŞtre par-dessus l’application en cours d’utilisation pour afficher des informations liĂ©es Ă ce que vous avez entourĂ©.

Enfin, mĂŞme le gaming goĂ»te Ă l’IA qui gère intelligemment le ray tracing.

Photo : la fin du x10 optique

Le Samsung Galaxy S24 Ultra garde un ambitieux capteur photo principal de 200 Mpx. Ă€ cela s’ajoutent le classique ultra grand-angle et deux tĂ©lĂ©objectifs avec un x3 optique et… un x5 optique !

Adieu le x10 optique que l’on aimait tant sur les prĂ©cĂ©dents modèles. Celui-ci n’est pas assez utilisĂ© comparĂ© au x5 d’après Samsung. Le constructeur a donc augmentĂ© la dĂ©finition de ce capteur pour le passer Ă 50 Mpx au lieu de 12 Mpx.

Le constructeur explique aussi que le nouveau x10 numĂ©rique profite d’un traitement garantissant le mĂŞme niveau de qualitĂ© qu’un x10 optique. On en doute forcĂ©ment beaucoup. Il faut toutefois reconnaĂ®tre que le Galaxy S24 Ultra reste un excellent smartphone pour la photo.

Nous avons fait quelques essais peu concluants globalement, nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour tester cela. Dans l’ensemble, on peut voir que le Galaxy S24 Ultra est a priori meilleur que le S23 Ultra sur les dĂ©tails, mais son traitement peut paraĂ®tre plus dur en comparaison. Ci-dessous, une comparaison des zooms x5.

x5 Galaxy S23 Ultra x5 Galaxy S24 Ultra

PrĂ©cisons que Samsung dĂ©ploie souvent des mises Ă jour correctives quelques jours avant la sortie de ses smartphones. Donc si vous voyez quelques erreurs, il y a des chances qu’elles soient très vite corrigĂ©es.

Pas de frustration sur la puce

Contrairement aux S24 et S24 Plus, le Galaxy S24 Ultra Ă©vite le retour Ă la puce Exynos. Il se dote en effet d’un Snapdragon 8 Gen 3 dernier cri. Un SoC bienvenu pour apporter au smartphone une puissance qui dĂ©pote.

Le smartphone s’appuie aussi sur 12 Go de RAM. Pour Ă©viter la surchauffe, la chambre Ă vapeur du Galaxy S24 Ultra est deux fois plus grande que sur la gĂ©nĂ©ration de 2023.

Sachez en outre qu’on trouve une batterie de 5000 mAh toujours associĂ©e Ă une charge allant jusqu’Ă 45 W maximum. Android 14 est nativement installĂ© avec l’interface One UI 6. Et bonne nouvelle : la marque assurera un suivi de sept ans pour les mises Ă jour majeures et les patchs de sĂ©curité !

CĂ´tĂ© S Pen, pas de changement. Il est toujours lĂ , encastrĂ© en bas, mais ne connait pas d’Ă©volution notable.

Une étape-clé pour Samsung ?

Le Galaxy S24 Ultra va sans doute avoir un statut particulier aux yeux de Samsung. Il est Ă la fois un bijou technologique et un objet très soignĂ©, mais son plus gros argument rĂ©side dans des nouveautĂ©s liĂ©es Ă une intelligence artificielle Ă©galement prĂ©sente sur les autres S24 et Ă l’avenir sur des modèles antĂ©rieurs.

Il est donc Ă la fois amenĂ© Ă ĂŞtre plus que jamais sur le devant de la scène… tout en ayant l’argument d’une IA immatĂ©rielle censĂ©e transcender les limites du hardware. Il est le pivot clĂ© pour entrer dans une nouvelle ère, mais une ère oĂą l’objet smartphone devrait sans doute progressivement se faire discret pour laisser toute la place Ă l’intelligence artificielle.

Prix et date de sortie du Samsung Galaxy S24 Ultra

Le Samsung Galaxy S24 Ultra existe en trois configurations de stockage et donc les prix varient selon ça :

1469 euros pour le modèle de 256 Go ;

pour le modèle de 256 Go ; 1589 euros pour la version de 512 Go ;

pour la version de 512 Go ; 1829 euros pour celle de 1 To.

Pour les coloris, vous les trouverez en noir, gris, violet et ambre. Sur le site de Samsung, d’autres couleurs seront proposĂ©es en exclusivitĂ©Â : bleu, vert et orange.

Rendez-vous le 31 janvier pour la sortie officielle. En attendant, une offre de prĂ©commande permet de doubler le stockage et d’avoir un bonus de reprise de 100 euros sur votre ancien smartphone.



