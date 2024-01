L’IA sur les smartphones Galaxy S24 : un moyen de combler le vide de l’innovation matérielle

Samsung change de cap avec le Galaxy S24, mettant l'accent sur l'intelligence artificielle et les innovations logicielles. Est-ce la recette du succès ou un pari risqué face à la concurrence chinoise en plein essor ?

Hier, on a eu droit aux annonces des Galaxy S24. Si vous n’avez pas suivi, voici l’essentiel : niveau hardware, il n’y a pas de gros changements par rapport aux Galaxy S23 (allez lire notre comparatif entre le S24 Ultra et le S23 Ultra). Les nouveaux processeurs Snapdragon, et probablement Exynos, boostent un peu les performances, mais à part ça, c’est du déjà-vu : même écran, même configuration de caméras quasi identiques, batterie et charge pareilles, et des designs très proches. C’est une tendance qu’on remarque depuis quelque temps : le hardware des smartphones n’évolue plus autant. Cette année, c’est encore plus flagrant.

Alors, qu’est-ce qui change ? Cette fois, c’est le logiciel qui fait la différence. D’abord, Samsung s’engage sur sept ans de mises à jour Android et de sécurité, ce qui n’est pas rien. Mais le gros morceau, c’est Galaxy AI. Ils ont développé plein de fonctions d’IA, seuls et avec Google.

Galaxy AI, c’est du sérieux

Galaxy AI, ce n’est pas juste un truc en plus. C’est une tentative sérieuse pour repenser l’utilisation qu’on fait de nos smartphones, alors que les avancées matérielles commencent à plafonner. Avec ces fonctions d’IA bien pensées, on va vers une personnalisation plus fine, une meilleure efficacité, et peut-être de nouvelles façons d’utiliser nos smartphones au quotidien.

Samsung, bien que loin d’être pionnier dans le domaine, a franchi un pas significatif. D’autres, comme Google, ont déjà exploré cette voie, mais Samsung a placé l’IA au cœur de ses dernières annonces, allant plus loin dans l’intégration de ces technologies. L’approche de Samsung ne se limite pas à un simple clone de ChatGPT. Ils ont intégré l’IA là où elle apporte une vraie plus-value. Par exemple, dans la photographie, ils ont développé des fonctionnalités permettant d’isoler et de manipuler des sujets dans les images, ou encore d’ajuster l’horizon sans recadrer, mais plutôt en demandant à l’IA de combler les espaces vides.

La vidéo n’est pas en reste. Avec Samsung, vous pouvez transformer n’importe quelle vidéo en slow-motion à 120 images par seconde, peu importe le mode, la fréquence d’images ou l’appareil utilisé. L’IA intervient ici pour interpoler les images manquantes, offrant une fluidité remarquable.

La fonctionnalité « Circle to Search » de Google, intégrée à ces appareils, est un autre exemple de l’efficacité de l’IA. Elle permet une recherche intuitive et rapide sur l’écran de votre smartphone. C’est simple : appuyez longuement sur la poignée de navigation ou sur le bouton d’accueil, encerclez ce que vous voulez chercher, et Google s’occupe du reste.

Les fonctionnalités d’IA ne s’arrêtent pas là. La traduction en temps réel pendant les appels téléphoniques en est un parfait exemple. Avec la prise en charge de 13 langues, cette fonctionnalité promet de révolutionner la communication internationale. De même, la traduction de conversations textuelles est intégrée à l’application clavier de Samsung, permettant une utilisation fluide sur tous les services de messagerie. Le clavier peut même ajuster le ton de vos messages, les rendant plus décontractés ou professionnels selon le contexte.

L’enregistreur vocal de Samsung bénéficie aussi de ces avancées, avec des transcriptions en direct et la possibilité de traduire celles-ci dans d’autres langues. L’application Notes n’est pas en reste, offrant des fonctionnalités de formatage et de résumé automatique.

Si toutes ces innovations vous tentent, vous pourriez être tenté d’échanger votre S23. Mais pas de précipitation : Samsung prévoit d’étendre ces capacités d’IA aux smartphones de la série S23, ainsi qu’aux Z Flip 5 et Z Fold 5. Et si l’on se fie à leur historique, ces promesses sont souvent tenues.

Que se passera-t-il au-delà de deux ans ?

Cependant, un détail attire l’attention : Samsung garantit deux ans d’accès à toutes ces fonctionnalités d’IA. Que se passera-t-il au-delà de cette période ? Devrons-nous souscrire à un abonnement pour continuer à en bénéficier ? Cette question, qui méritera un édito à part entière, soulève l’hypothèse d’une évolution du modèle économique des fabricants de smartphones.

L’introduction de services basés sur l’IA en tant que fonctionnalités payantes pourrait transformer radicalement le marché. D’un côté, cela pourrait offrir une opportunité de réduire le prix initial des smartphones. Les fabricants pourraient compenser une partie des coûts hardware par des revenus récurrents générés par les abonnements aux services d’IA.

D’un autre côté, cette stratégie pourrait aussi signifier des coûts supplémentaires pour les consommateurs. Après l’achat initial, ils pourraient se retrouver à payer régulièrement pour maintenir l’accès aux fonctionnalités avancées de leur appareil. Cela soulève des questions pertinentes sur la valeur à long terme de ces smartphones et la perception des consommateurs quant à l’achat d’un produit complet versus un produit avec des fonctionnalités sous conditions d’abonnement. Et ça, c’est le sujet d’un article passionnant de Geoffroy sur les bracelets et montres connectés.

Un gros pari pour Samsung

Avec la course au hardware qui ralentit, ils se lancent à fond dans le logiciel et l’IA, en espérant redonner un coup de frais au marché et changer nos attentes vis-à-vis de la tech mobile. Leur Galaxy AI, c’est leur gros pari pour dépasser les limites habituelles des smartphones.

Mais, soyons honnêtes, ce virage a un peu un air d’échec pour Samsung. Face aux marques chinoises, ils sont un peu à la traîne. L’autonomie de leurs téléphones n’évolue pas, leur charge rapide est loin d’être la plus véloce du marché, et niveau photo, il n’y a pas vraiment de quoi s’émerveiller. Quand on voit ce que Oppo vient de sortir, on peut se poser des questions sur la stratégie de Samsung.

Le problème pour Samsung, c’est de trouver le bon équilibre. Ils veulent miser sur l’IA et le logiciel, ok, mais ils peuvent pas se permettre de laisser le hardware de côté. Surtout que les concurrents chinois sont sur le qui-vive et n’hésitent pas à innover et à pousser les caractéristiques à fond.

Samsung est à un moment clé. Ils doivent prouver qu’ils peuvent jongler entre innovation logicielle et améliorations matérielles, sans perdre de vue ce que les gens attendent d’un smartphone haut de gamme. Surtout qu’Apple ne leur laissera aucune chance. Si leur stratégie fonctionne, cela pourrait bien redéfinir le jeu. Mais, s’ils se ratent, ils risquent de se faire dépasser par la concurrence qui ne dort pas sur ses lauriers.