Samsung Galaxy S24 Ultra face au S23 Ultra : voici les différences qui comptent

Voici le Samsung Galaxy S24 Ultra ! L'édition 2024 est toujours le smartphone le plus complet des smartphones Samsung. Comment se compare-t-il au Galaxy S23 Ultra ? Regardons ça de près.

Samsung vient d’annoncer sa dernière génération, les Galaxy S24. C’est un gros coup pour eux, surtout qu’Apple les a doublés dans la course au plus grand vendeur de smartphones du monde. On va se concentrer sur le gros morceau de la gamme, le Galaxy S24 Ultra. C’est souvent le plus populaire de la famille, celui qui a la fiche technique la plus solide.

C’est parti pour un face-à-face : Galaxy S24 Ultra contre Galaxy S23 Ultra, histoire de voir ce que Samsung a boosté dans son flagship.

Pas réellement les mêmes, mais presque

Côté look, Samsung joue les Apple avec un châssis en titane, plus solide contre les rayures et des bordures plus homogènes. Mais, les deux générations se ressemblent beaucoup. On est toujours dans une itération des Galaxy Note avec un aspect très rectangulaire.

Le poids, ça ne bouge pas trop, on est à 232 grammes, contre 234 grammes pour l’ancien. Le titane, au lieu de l’aluminium, n’est donc pas ici pour réduire le poids de l’appareil, mais pour améliorer sa résistance.

L’écran, toujours un monstre de 6,8 pouces, mais avec des petits plus : il est plant, il a moins de reflets, -75 % selon Samsung, et il tape plus fort en luminosité : 48 % de plus (2600 nits, contre 1750). Pourquoi est-ce important ? Pour le HDR, les couleurs qui claquent, et lire votre écran quand vous êtes en plein cagnard.

Il garde sa dalle LTPO qui fait du 1 à 120 Hz, nickel pour économiser la batterie. Cela améliore l’expérience dans les animations et les jeux, et cela optimise la consommation d’énergie lors de la lecture sans interaction avec l’écran.

La batterie, pas de révolution, toujours 5000 mAh, 45 W en charge filaire, 15 W en sans fil (Qi), et y a même du reverse wireless à 4,5 W… Mais bon, on espérait le Qi2 pour plus de jus et les aimants à la MagSafe, donc c’est une déception ici.

Niveau puissance, on passe du Snapdragon 8 Gen 2 au 8 Gen 3, toujours en 4 nm. Qualcomm stagne sur la finesse de gravure, mais ils boostent quand même pas mal le CPU et le GPU. Le NPU quant à lui double carrément en performances ! Là où le S24 Ultra se démarque du S23, c’est avec les fonctions Galaxy AI qu’Omar a décortiquées : plein de fonctions sympas, mais pas disponibles sur les anciens Galaxy S.

D’ailleurs, Samsung a bien joué en gardant le Snapdragon pour le S Ultra. Ils ont remis l’Exynos sur les Galaxy S24 et S24 Plus, et c’est un risque. Avec le Snapdragon, on peut s’attendre à moins de soucis de chauffe, davantage d’autonomie et le fameux modem 5G qu’Apple achète aussi. D’ailleurs, ce Snapdragon, il assure aussi en photo avec son Spectra et son triple ISP.

Justement, pour la photo, la caméra principale ne change pas, toujours le capteur 200 mégapixels, f/1,7. L’ultra grand-angle et le x3, pareil. Mais le téléobjectif, il y a du changement : on passe de x10 à x5, avec un capteur 50 mégapixels (f/1,3), et ça permet de filmer en 8K même avec le zoom x5. Samsung a dû penser que le x5 serait plus pratique que le x10, même si c’est un peu surprenant à première vue.

Pour la connectivité, Samsung passe au Wi-Fi 7 sur le S24 Ultra, en plus du Bluetooth 5.3. Le Wi-Fi 7, c’est la dernière norme en date, et elle envoie du lourd : plus de bande passante, des vitesses de transfert qui décoiffent et, surtout, une meilleure gestion des réseaux saturés. C’est aussi une histoire de futur proofing : avec le Wi-Fi 7, votre téléphone est paré pour les prochaines années, prêt à profiter des dernières évolutions du net sans broncher.

7 ans de mises à jour

Côté logiciel, Samsung fait un gros coup : le S24 Ultra aura droit à sept ans de mises à jour Android et de patchs de sécurité. C’est du jamais vu, même dans le monde Android. Ça le met au niveau des iPhone, et même mieux, en termes de longévité logicielle.

Avec un indice de réparabilité de 8,5 sur 10, Samsung vous donne toutes les raisons de garder ce téléphone le plus longtemps possible. C’est top pour votre portefeuille et pour la planète.

Parlons prix, maintenant :

1469 euros pour le modèle 256 Go

1589 euros pour 512 Go

1829 euros pour 1 To

C’est une pilule un peu amère à avaler. Le S23 Ultra était lancé à 1419 euros, donc le modèle de base est un peu plus cher cette fois. Bonne nouvelle pour les gros stockages : les versions 512 Go et 1 To ont baissé (1599 euros et 1839 euros auparavant).



Il n'y a pas d'offres pour le moment



Qu’en penser : S23 Ultra ou S24 Ultra ?

Pour conclure, l’évolution technique entre le S23 Ultra et le S24 Ultra n’est pas aussi spectaculaire qu’on aurait pu l’espérer. Il va falloir patienter pour voir comment ces changements se traduisent en termes de performances et d’autonomie réelles.

Mais, si vous avez déjà le Galaxy S23 Ultra, il n’y a pas de quoi sauter de joie pour changer. La différence ne justifie pas vraiment le changement, surtout au vu du prix. Par contre, si vous êtes en plein dilemme entre les deux modèles, bon courage pour faire votre choix.

Côté logiciel, le S24 Ultra a de quoi faire pencher la balance : ces sept ans de mises à jour, c’est du solide, et c’est un argument de poids, surtout dans l’univers Android. Ajoutez à ça les nouvelles fonctions IA, et vous avez un package qui peut valoir le coup, selon vos besoins.

En bref, si vous êtes du genre à garder votre smartphone un bon moment et que vous êtes fan des dernières nouveautés tech, le S24 Ultra pourrait être un bon investissement. Mais, pour les autres, il n’y a pas de raison pressante de passer à la dernière génération.