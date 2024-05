Les 3 aspirateurs robots testés et approuvés par Frandroid en mai 2024

Parmi les produits tech capables de vous accompagner au quotidien, les robots aspirateurs ont une place de choix mais il faut avoir le budget pour s'en procurer un. Voici les 3 aspirateurs robots testés par la rédaction de Frandroid le mois dernier.

Dans le domaine de la domotique, les aspirateurs robots sont les véritables vedettes du secteur avec une flopée de produits haut de gamme attractifs. Toutefois, il est nécessaire de mettre chacun des produits à l’essai pour découvrir quelles sont leurs forces et faiblesses à l’usage. Pour entrer dans notre guide d’achat des meilleurs aspirateurs robots, il faut avant tout les mettre à l’épreuve. Au cours du mois dernier, la rédaction de Frandroid a essayé plusieurs modèles de produits du genre. Sur les modèles que nous avons retenus se trouve le meilleur du marché et deux excellents rapports qualité-prix.

Roborock S8 MaxV Ultra Le meilleur aspirateur robot du marché

Voici l’aspirateur robot que la rédaction de Frandroid a consacré comme étant le meilleur produit de notre sélection. Le Roborock S8 MaxV Ultra se distingue par ses performances complètes qui débutent dès l’installation du produit. L’application compagnon Roborock permet un contrôle total de l’aspiration et des zones à nettoyer selon vos préférences. Il est même possible de laisser l’aspirateur robot de gérer l’intensité de lavage. Au rayon des performances, l’aspiration est mesurée à 10 000 Pa avec une brosse latérale pour brasser large. Vous avez aussi droit à une serpillère vibrante pour le nettoyage humide accompagnée d’une rotative. Pendant notre test, le nettoyage complet est efficace, ne laissant quasiment aucune trace malgré tout.

Surtout, la capacité de détection du Roborock S8 MaxV Ultra est l’une des meilleures que nous avons pu tester, capable d’éviter les obstacles ainsi que les petits câbles susceptibles de traîner. L’autonomie est bonne avec 180 minutes de nettoyage en continu. L’entretien de la station se fait très simplement et vous n’avez pas besoin d’intervenir régulièrement. C’est tout simplement le meilleur aspirateur robot du marché à l’heure actuelle avec un prix en adéquation avec ce titre à savoir : 1499 euros.

Ecovacs Deebot T30 Omni Le bon rapport qualité-prix

Dans le marché des aspirateurs robots, les appareils à l’excellent rapport qualité/prix sont bien souvent éclipsés par les meilleurs modèles du marché plus complets. Avec l’Ecovacs Deebot T30 Omni, vous avez droit à un bel aspirateur de qualité. Il offre un design de qualité avec une base compacte et des matériaux solides. En termes de mise en place, l’application Ecovacs permet de cartographier votre domicile afin de désigner des pièces prioritaires à nettoyer. Le mode nettoyage intelligent permet à l’aspirateur robot d’ajuster son intensité de nettoyage en fonction de la saleté détectée. Vous avez aussi la possibilité de gérer l’entretien des brosses et de la serpillère.

Concernant les performances d’aspiration, la puissance est à 11 000 Pa, ce qui lui permet d’être performant sur tous les types de surfaces, même les tapis ou bien les moquettes. Le nettoyage humide est assuré par les deux serpillères rotatives rétractables qui permettent de s’occuper même des tâches ayant séché. La navigation est malheureusement assez imprécise tandis que la détection d’obstacle est à améliorer. Avec une autonomie de 200 minutes, l’aspirateur est capable d’assurer plusieurs sessions. Son prix de 900 euros en fait l’un des meilleurs rapports qualité-prix pour un aspirateur robot.

Dreame X40 Ultra La bonne alternative

Si le Roborock cité plus haut est le meilleur aspirateur robot du marché, il ne manque pas de concurrents. C’est le cas avec le Dreame X40 Ultra qui se présente de prime abord avec une construction de qualité et des matériaux du même acabit. La station est tout de même l’une des plus larges de ce top 3. La mise en place est toujours aussi simple. Surtout, l’application compagnon est assez intuitive dans l’usage avec un maximum de personnalisations disponibles. En ce qui concerne la puissance d’aspiration, un chiffre de 12 000 Pa est à noter, permettant au X40 Ultra d’être efficace sur tous les types de surfaces.

Pour ce qui est du nettoyage humide, nous avons été déçus par certains passages surtout au regard du prix affiché. Là encore, une autonomie de 180 minutes est à noter tandis que l’entretien de la base est tout de même assez contraignant. En clair, pour 1499 euros c’est un excellent aspirateur robot, mais qui a des défauts plus marqués que le Roborock.

