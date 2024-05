La Fnac et Darty proposent un pack Google Pixel 8 Pro à un super prix malgré que les French Days ne soient finis

Si le Google Pixel 8 Pro vous fait envie, la Fnac et Darty le propose dans un pack avec les Buds Pro à un prix intéressant : au lieu de 1 329 euros, le tout vous revient à 829 euros seulement.

Parmi les bonnes affaires du jour, on retrouve ce pack proposé par la Fnac et Darty qui regroupe le Google Pixel 8 Pro et les Buds Pro à moins de 830 euros. Les deux font la paire puisque vous pourrez profiter du savoir faire de la firme Mountain View à un prix plus doux.

Le pack Google Pixel 8 Pro, c’est quoi ?

Un téléphone soigné avec un écran bien calibré

Des photos ultra-plaisante boostées à l’IA

Sans oublier les 7 ans de mises à jour

Bonus : des écouteurs ANC offerts

Avec un prix barré à 1 329 euros, le pack Google Pixel 8 Pro avec Pixel Buds Pro est actuellement remisé à 829 euros sur le site de la Fnac. Cette offre aussi disponible chez Darty.

Un excellent photophone qui dure longtemps

Le Pixel 8 Pro dispose d’un revêtement mat au dos qui fait son effet, mais aussi des bords plus arrondis, et un écran désormais plat. À l’arrière, les trois appareils photo se trouvent dans une seule bulle. Rater un cliché avec lui relève de l’exploit, que ce soit le jour, la nuit, avec l’ultra-grand-angle, en mode portrait, etc. Une pléthore de fonctionnalités IA sont disponibles pour retoucher ses prises telles que la Gomme Magique améliorée et le mode Meilleure Prise. Il y a même une Gomme Magique audio qui permet de retoucher la bande audio d’une vidéo en filtrant certains sons.

Ce qui ne change pas, c’est son format et sa taille d’écran, identique au modèle précédent, avec une dalle Oled en définition QHD+ (sans oublier le taux de rafraichissement à 120 Hz) mesurant 6,7 pouces. Avec la puce Tensor 3, l’appareil accuse un retard certain par rapport à la concurrence et quelques épisodes de chauffe. On l’apprécie surtout pour sa longévité, avec pas moins de sept années de mises à jour majeures ainsi que sept années de mises à jour de sécurité. Ce qui veut dire qu’il recevra Android 21 en 2030 ! Quant à son autonomie, il peut tenir une journée d’utilisation. Attention toutefois, sur les applications gourmandes, le smartphone baisse très vite. Quant à la charge, elle est tout sauf rapide et le chargeur n’est pas fourni.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Google Pixel 8 Pro.

Quelques mots sur les Pixel Buds Pro

Les Google Pixel Buds Pro sont des écouteurs au format intra-auriculaire agréables à porter, même après plusieurs heures d’affilée. Côté audio, ils proposent une bonne restitution sonore, particulièrement dans les basses fréquences. En activant la réduction de bruit, vous ne ressentirez que très peu de différence avec l’isolation passive. On est loin de ce que font les cadors du marché, mais pour une première, la firme américaine progresse dans ce domaine.

Mention spéciale pour le mode transparence : ils parviennent à bien restituer les sons capturés par les microphones. Enfin, ils fonctionnent pendant 7 heures avec réduction de bruit (11 heures, sans) et 5 minutes de charge permettent de récupérer une heure d’écoute avec réduction de bruit et 15 minutes de charge jusqu’à 3 heures d’écoute.

Afin de comparer le Google Pixel 8 Pro avec d’autres modèles tous aussi doués en photo que lui, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs photophones du moment.

