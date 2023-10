4 fonctionnalités photo et vidéo que vous ne trouverez que sur le Pixel 8 Pro

Le Pixel 8 Pro embarque cette année toutes les dernières innovations en matière d'IA générative et d'algorithmie pour améliorer sensiblement vos photos et vidéo. Tour d'horizon.

Cette année, le Pixel 8 Pro se démarque du Pixel 8 par des fonctionnalités photo et vidéo plus puissantes et surtout, plus intelligentes. Grâce à ses nouveaux capteurs, son nouveau traitement logiciel et l’intégration d’un modèle d’IA générative directement au téléphone, le Pixel 8 Pro améliore sensiblement la capture et l’édition de photos.

Video Boost, pour des vidéos avec HDR+ et Night Sight

Pour les vidéastes exigeants, le Pixel 8 Pro intègre la fonction Video Boost qui vise à apporter toutes les innovations logicielles de Google sur la photo au mode vidéo. En activant la fonction, chaque image de la vidéo sera traitée par l’algorithme HDR+ de Google, et ce même en 4K à 30 images par seconde. Video Boost vous permettra aussi d’utiliser la fonction Night Sight sur vos vidéos pour une performance supérieure en basse lumière.

Pour effectuer des tâches aussi lourdes en temps réel, l’utilisateur recevra instantanément une première version de sa vidéo non-boostée, pendant que celle-ci sera uploadée sur le cloud et traitée par les algorithmes de Google. La durée de ce traitement sera à vérifier une fois le smartphone en main.

Pro Controls, des réglages professionnels pour vos photos

Ils vont et viennent sur les téléphones Android depuis années : le Pro Controls font aussi leur apparition sur le Pixel 8 Pro. En plus des réglages de balance des blancs et d’exposition, vous pourrez manuellement régler la mise au point sur l’image, la vitesse d’obturation ainsi que la valeur ISO. Les amateurs du mode manuel seront en joie, surtout que le HDR+ restera activé, peu importe les réglages choisis.

Selon nos informations, les Pro Controls devraient aussi débarquer sur le Pixel 7 Pro dans une future mise à jour.

Un Magic Eraser plus puissant et précis

Grâce à l’intégration de l’IA générative de Google directement au téléphone, le Pixel 8 Pro embarque une version du Magic Eraser bien plus puissante que l’autre modèle de la gamme. Avec cette version améliorée, il sera ainsi possible de retirer des éléments bien plus imposants de votre image, que les outils traditionnels ont bien du mal à effacer et surtout, à remplacer.

Au lieu de travailler de manière contextuelle, en utilisant les pixels adjacents, le Magic Eraser génère de nouveaux pixels pour un résultat théoriquement plus fidèle à la réalité de votre photo.

Cette fonctionnalité sera disponible sur le Pixel 8 Pro dès sa sortie le 12 octobre prochain.

Le Zoom Enhance devient une réalité

« Zoom ! Zoom ! Enhance ! » Vous avez surement déjà entendu cela dans de nombreux films et séries. Irréaliste au possible dans la fiction, elle devient une réalité grâce à l’IA générative de Google avec la fonction Zoom Enhance.

Vous pourrez ainsi zoomer dans chacune de vos images présentes dans votre bibliothèque, et passer d’une bouillie de pixels à une image nette et précise. L’option s’avèrera pratique pour le recadrage d’une photo après capture, avec une efficacité promise même au plus haut niveau de zoom.

Le Zoom Enhance arrivera sur le Pixel 8 Pro dans une future mise à jour d’Android 14.