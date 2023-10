La puissance de Bard avec le côté pratique de Google Assistant, c’est bientôt une réalité

Lors de sa conférence, Google a annoncé Assistant avec Bard (ou Assistant with Bard en anglais). Il s'agit d'un assistant recourant à de l'IA générative afin de vous aider dans toutes vos tâches, y compris sur la suite Google. Il sera fonctionnel dans quelques mois sur smartphones.

2023 est l’année de l’intelligence artificielle et Google fait partie des acteurs qui le montrent (et qui le revendiquent). Après une conférence Google I/O 2023 riche en annonces, la Made by Google ne pouvait qu’en faire autant. Google a présenté Assistant with Bard, une nouvelle façon, encore expérimentale, d’utiliser le meilleur des deux mondes. Le côté pratique de Google Assistant appliqué à la puissance d’un Google bard. Dans le même temps, Google a annoncé la disponibilité d’Android 14, les Pixel 8 et 8 Pro, la Pixel Watch 2 ainsi que la mise à jour des Pixel Buds Pro.

Google Bard entend surpasser Google Assistant

Durant sa conférence, Google a expliqué que l’on peut interagir avec cet assistant par du texte, de la voix et même des images. Dans l’idée, il peut vous aider à rédiger des textes, à prendre des décisions, à vous informer. L’autre force de cet assistant, c’est d’être intégré dans certains des services de Google, notamment bureautique. On parle de Gmail, de Google Docs ou encore de Google Sheets. À l’instar du Copilot de Microsoft, il entend interpréter des tableurs, raccourcir ou résumer des textes, etc. Assistant with Bard fonctionne aussi avec d’autres plateformes comme YouTube ou Google Maps.

Mais la grosse nouveauté, disons même la surprise présentée lors de la conférence, a été l’intégration de Bard, à terme, à Google Assistant : on peut par exemple lui demander de préparer une soirée avec ses amis, de l’inspiration pour un projet de jeu vidéo, etc.

Pour le moment, il semble qu’Assistant with Bard est une application différenciée de Google Assistant. Ce n’est pas un assistant vocal, mais un assistant personnel (bien qu’il puisse fonctionner via la commande vocale). Google n’a pas officialisé la fin de Google Assistant, mais les deux pourraient coexister durant un certain temps. La vision présentée par Google est que tout cela puisse fonctionne directement sur votre smartphone Android.

Autre usage : si vous voulez publier la photo de votre adorable chiot (parce qu’il est évidemment très mignon), le bouton Bard dans Google Photos vous permettra de lui demander de la partager sur les réseaux sociaux de votre choix tout en rédigeant automatiquement un message à votre place. Bard dispose d’une reconnaissance des images qui lui permet de les « interpréter » : Google envisage cela comme « une toute nouvelle façon d’interagir avec votre téléphone. »

Autre exemple : celui d’une soirée avec un ami. Celui-ci vous a envoyé un mail dans la semaine, mais vous l’avez raté. Si vous demandez à Bard un résumé des mails les plus importants, le sujet de la soirée peut remonter. Vous pouvez ensuite demander à l’assistant où elle se déroule, et combien de temps il faut pour y aller. Alors, Assistant with Bard mobilise Google Maps pour vous donner ces informations. En un clic, on peut ouvrir l’application pour s’y rendre. Assistant with Bard peut aussi vous rédiger des listes de course à partir de vos envies et du nombre de personnes qu’il faut nourrir. Google souhaite faire gagner du temps aux utilisateurs de l’application.

Un assistant d’IA qui n’arrive pas tout de suite

Assistant with Bard n’est pas disponible pour le moment. Google a indiqué qu’il sera utilisable sur les smartphones Android et iOS « dans les mois à venir ». Aucune sortie sur navigateur (par le biais du navigateur Chrome) n’a été mentionnée. L’entreprise tente également de rassurer sur les questions de vie privée que pose cet assistant boosté par Bard, précisant que l’on peut régler ses paramètres de confidentialité.

Pour le moment, cet « assistant avec Bard » va entrer en phase d’expérimentation. Il sera prochainement proposé à de premiers testeurs afin de recueillir des retours d’expérience, avant une mise à disposition de tout le monde dans les prochains mois. On peut imaginer une mise à jour importante lors de la Google I/O 2024, qui devrait avoir lieu en mai prochain.