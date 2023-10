Pixel Watch 2 : Google mise sur la santé et une meilleure autonomie pour sa nouvelle montre connectée

Google a dévoilé sa deuxième montre connectée, la Pixel Watch 2. Au programme, meilleure autonomie, données de santé plus poussées et sécurité personnelle avancée.

Réglé comme du papier à musique, Google a profité de sa conférence Made by Google, ce mardi soir, pour dévoiler sa seconde génération de montre connectée, un an après le lancement de la première Pixel Watch. Il faut dire que cette annonce ne faisait pas mystère tant la firme a multiplié les teasers ces derniers mois, allant jusqu’à présenter le design de la montre en elle-même. Voici donc la Google Pixel Watch 2.

Elle reprend en fait le même aspect que la première toquante du constructeur, avec un format de galet tout rond. Seule la couronne a légèrement été revue afin d’adopter un design un peu plus en rondeur que sur la première version. Du côté de l’écran, pas de différence pour cette Pixel Watch 2 qui conserve une dalle Oled ronde pouvant monter à 1000 cd/m² avec une définition de 450 x 450 pixels. Le verre est protégé par du Gorilla Glass 5, mais les bordures sont malheureusement toujours aussi larges que sur le premier modèle.

La Pixel Watch 2 pèse 31 grammes sans le bracelet et offre un diamètre de 41 mm.

Une autonomie améliorée et des fonctions de santé plus poussées

C’est en fait sur les performances et les mesures de santé que Google a surtout amélioré sa copie. La Pixel Watch 2 est en effet alimentée par une puce Snapdragon W5+ Gen 1 de dernière génération, la même que sur la Ticwatch Pro 5 ou la Xiaomi Watch 2 Pro. De quoi assurer, sur le papier, une meilleure fluidité et, potentiellement, une autonomie améliorée grâce à un meilleur process de gravure en 4 nm. Google indique ainsi que la Pixel Watch 2 a vu son autonomie améliorée, pour une utilisation sur une journée complète. La recharge permet quant à elle de gagner 50 % de batterie en 30 minutes. Comptez sur une capacité de 306 mAh.

Concernant les données de santé, la montre embarque le même capteur électrodermal (EDA) que la Fitbit Sense 2 ou le Fitbit Charge 6. De quoi permettre non seulement une mesure plus précise de la fréquence cardiaque, mais également une mesure de la température cutanée ou une meilleure analyse du niveau de stress de l’utilisateur tout au long de la journée avec la fonctionnalité de réponse corporelle.

Wear OS 4 et des fonctions de sécurité

Comme les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic avant elle, la nouvelle Pixel Watch 2 profite par ailleurs de la dernière version du système d’exploitation de Google, Wear OS 4. Elle va notamment intégrer deux nouvelles applications pour montre connectées : Google Agenda et Gmail pour gérer directement ses mails ou ses événements depuis son poignet. La montre permet également une sauvegarde et une restauration simplifiée en passant par son compte Google One.

À l’instar d’Apple avec ses Apple Watch, Google met également sur les fonctions dédiées à la sécurité personnelle. En plus de la détection de chute, la montre va vous permettre de régler un compte à rebours avec un horaire d’estimation de retour, lorsqu’on part en randonnée. Au bout de ce compte à rebours, si vous n’avez pas repoussé l’échéance, votre dernière position sera envoyée à un contact d’urgence.

Prix et date de sortie

Tout comme les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, la Google Pixel Watch 2 est d’ores et déjà disponible en précommande et sera proposée à la vente à compte du 12 octobre au prix de 399 euros en version Wi-Fi et 449 euros en version 4G. Pour tout achat de la montre, Google va par ailleurs offrir six mois d’abonnement à Fitbit Premium.



au meilleur prix ? Où acheter La Google Pixel Watch 2 au meilleur prix ?