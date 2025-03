Amazon fait chuter de 50 % le prix de la Google Pixel Watch 2, une montre premium bien plus accessible

La Google Pixel Watch 2 a beau avoir été remplacé, cette montre reste plaisante à utiliser au quotidien, que ce soit pour des usages applicatifs ou sportifs. Mieux encore, son prix chute à 199 euros sur Amazon.

Les bordures de la Pixel Watch 2 restent parfois très visibles // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La Pixel Watch 3 est disponible depuis quelques mois déjà, et pourtant le modèle précédent reste toujours intéressant. Cette ancienne tocante reste une référence suffisamment fluide et précise pour qu’on la recommande encore sans souci, et en ce moment, elle a le net avantage de voir son prix réduit de 50 %.

La Google Pixel Watch 2 propose…

Un design soigné

Un capteur cardiaque très précis

La richesse de l’écosystème Wear OS

Avec un prix de lancement à 399 euros, la Google Pixel Watch 2 est remisée à 199 euros sur Amazon. Pour 20 euros de plus, vous avez la version 4G.

La patte Google est là

La Google Pixel Watch 2 ressemble grandement à la première Google Pixel Watch, et même à la troisième, puisque pour ses trois montres connectées, la firme de Mountain View a misé sur le même cadran tout en rondeur et légèrement bombé. Mais contrairement à la Google Pixel Watch 3, qui est déclinée en deux modèles (41 mm et un XL de 45 mm), seule une Pixel Watch 2 avec un boîtier de 41 mm est proposée. Cette dernière est par ailleurs légèrement moins lourde que la première montre du fabricant, et ce, grâce à l’utilisation de l’aluminium recyclé au lieu de l’acier.

Côté écran, la Pixel Watch 2 intègre une dalle Oled Always-On de 1,4 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels et recouverte d’un Corning Gorilla Glass 5 3D qui protège efficacement contre les rayures. La luminosité de 1 000 cd/m offerte par cet écran est par ailleurs excellente, mais on aurait aimé des bordures moins épaisses. Côté endurance, la Pixel Watch 2 ne brille pas vraiment avec ses 24 heures d’autonomie avec l’Always-On activé.

Des fonctions santé très efficaces

La Pixel Watch 2 est animée par WearOS, qui offre une interface complète et très simple d’utilisation. On apprécie surtout les très nombreuses applications présentes sur le Play Store (contrôle d’objets connectés, sport…). WearOS est ici couplé à l’écosystème Fitbit, ce qui donne un résultat très polyvalent, même si on aurait aimé une application Google dédiée. Toutefois, retenez que l’application Watch n’est pas disponible sur iOS, ce qui empêche les utilisateurs d’iPhone de porter la Pixel Watch 2.

Autrement, la montre marque des points avec ses capteurs précis. Elle est notamment capable de mesurer la saturation en oxygène dans le sang (SpO2) et la température cutanée de son utilisateur. Mention très spéciale aussi pour l’électrocardiogramme complet, obtenu en gardant le doigt sur la couronne pendant 30 secondes, ainsi que pour le relevé continu de la fréquence cardiaque au cours de la journée. Les résultats fournis sont tout bonnement impressionnants. La montre peut aussi suivre le niveau de stress, mais pas établir un suivi du cycle menstruel, malheureusement. La détection de chute est aussi disponible et c’est très rassurant. Côté sport, on peut profiter d’un suivi GPS globalement fiable, mais qui peut encore gagner en efficacité, ainsi que du mode Entraînement automatique, qui démarre et arrête automatiquement vos activités sportives.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Google Pixel Watch 2.

